Masters 1000 Monte-Carlo: Paolo Lorenzi eliminato da Herbert

Si arresta al primo turno la corsa di Paolo Lorenzi al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Il tennista azzurro, n.63 del ranking mondiale, è stato battuto in due set, col punteggio di 7-6(7) 6-4, dal qualificato francese Pierre-Hugues Herbert, che al prossimo round se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov, quarto favorito del seeding.

Lorenzi, che nella scorsa stagione ha raggiunto il secondo turno nel torneo del Principato, scenderà di almeno due posizioni in classifica visti i punti che non è riuscito a difendere quest’oggi. Continua a scalare il ranking, invece, il tennista transalpino che è tuttora a dieci posti dal best ranking.

PRIMO SET – Tanta lotta nella frazione d’apertura che si decide al tiebreak. Lorenzi non sfrutta due set point, il primo sul 6-5 e il secondo sul 7-6; Herbert, alla prima occasione, riesce a chiudere per nove punti a sette, con Paolo che dal 7 a 6, commetteva due doppi falli consecutivi e un errore di diritto sulla palla set.

SECONDO SET – Equilibrio anche nel secondo parziale, deciso da un break in favore di Herbert arrivato nel settimo gioco, con Lorenzi che ha pagato un piccolo passaggio a vuoto. Da questo momento in poi, è stato bravo il 27enne francese a tenere i successivi due turni di battuta e ad archiviare la pratica. Continua, dunque, il momento positivo in terra monegasca per Pierre-Hugues Herbert.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Pierre-Hugues Herbert Pierre-Hugues Herbert 7 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 6 4 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 5-4 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 4-3 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* df 8*-7 df 6-6 → 7-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Herbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 P. Herbert 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Herbert 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Herbert 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Herbert 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

P. Herbert – P. Lorenzi

01:47:23

8 Aces 3

5 Double Faults 6

68% 1st Serve % 69%

45/57 (79%) 1st Serve Points Won 37/48 (77%)

12/27 (44%) 2nd Serve Points Won 10/22 (45%)

5/5 (100%) Break Points Saved 2/3 (67%)

11 Service Games Played 11

11/48 (23%) 1st Return Points Won 12/57 (21%)

12/22 (55%) 2nd Return Points Won 15/27 (56%)

1/3 (33%) Break Points Won 0/5 (0%)

11 Return Games Played 11

57/84 (68%) Total Service Points Won 47/70 (67%)

23/70 (33%) Total Return Points Won 27/84 (32%)

80/154 (52%) Total Points Won 74/154 (48%)

82 Ranking 63

27 Age 36

Schiltigheim, France Birthplace Rome, Italy

Delemont, Switzerland Residence Sarasota, FL, USA

6’2″ (187 cm) Height 6’0″ (182 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2003

10/8 Year to Date Win/Loss 2/5

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$4,402,890 Career Prize Money $4,162,336

Lorenzo Carini