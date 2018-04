Presentazione del libro “Torneo Avvenire” a Milano, martedì 17 aprile

Martedì 17 aprile, presso il TC Ambrosiano a Milano, sarà presentato il libro “Torneo Avvenire” di Andrea Villa. L’autore è direttore dell’importante Torneo Internazionale under 16 (dal 2015), oltre ad essere tecnico del club milanese, scrittore e sceneggiatore di cortometraggi.

L’evento si svolgerà alle ore 21 presso lo storico club, alla presenza del Presidente Dott. Filippo Grassia.

Il libro ripercorre la storia del torneo, iniziata nel lontano 1965, quando lo sport della racchetta iniziò ad uscire dai club più esclusivi, per diventare disciplina sempre più amata e seguita. “Chissà se quei dirigenti del TC Ambrosiano erano consapevoli di cosa stavano per realizzare, se erano coscienti che nel 1965 stava per nascere qualcosa di speciale. Il nome ha fatto la differenza…”. Così inizia il testo nel suo primo capitolo, a ripercorrere la storia del torneo giovanile “Che non sbaglia mai un pronostico”, come affermò Rino Tommasi. E come dargli torto. Il libro racconta le decadi del torneo, con commenti, stralci d’articoli d’epoca tratti da il Tennis Italiano, e soprattutto gli albi d’oro e foto bellissime (di Ettore Ferreri e Francesco Panunzio).

E’ impressionante sfogliare le pagine del volume, soffermarsi su quelle foto giovanili, perché decade dopo decade troviamo praticamente tutti i giocatori che hanno fatto la storia del tennis internazionale. Borg, Panatta, Lendl, Edberg, Mandlikova, Wilander, Capriati, Hingis, Ivanisevic, Safin, Federer, Coria, Sharapova, Pennetta, Vinci… Questi solo alcuni nomi. Una finale a caso? Quella 2003, tra Marin Cilic e Juan Martin Del Potro, due tra i campioni di oggi. Tantissime le partite epiche, infinite le storie da raccontare. Storie di giovani, armati di talento e determinazione, che ogni anno arrivano da tutto il mondo a Milano pronti a dare il loro meglio e fare esperienza sognando il grande tennis. Nel libro troverete tanti spunti, ricordi ed emozioni. Emozioni forti, quelle che solo i grandi sogni possono regalare.

Martedì 17 aprile, ore 21

Tennis Club Ambrosiano

via Feltre 33, 20134 Milano