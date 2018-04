WTA Lugano: Aryna Sabalenka batte Camila Giorgi in due rapidi set

Si arresta ai quarti di finale il cammino di Camila Giorgi al WTA International di Lugano. La tennista azzurra è stata sconfitta in due set dalla bielorussa Aryna Sabalenka, classe 1998 e n.61 del ranking mondiale, col punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e due minuti di gioco.

La giovane tennista di Minsk affronterà in semifinale (match in programma nel pomeriggio) la vincente dell’incontro tra Korpatsch e Voegele. Per Sabalenka si tratta della quarta semifinale in carriera nel circuito maggiore, la prima stagionale.

PRIMO SET – E’ solo un break a fare la differenza nel primo parziale. Camila Giorgi cede la battuta ai vantaggi nel secondo game; Sabalenka si mostra, da questo momento in poi, molto solida col fondamentale d’inizio gioco e non permette all’azzurra di rientrare in carreggiata. E’ 6-3 per la bielorussa.

SECONDO SET – Non c’è stata storia nemmeno nella seconda frazione. Sabalenka troppo superiore, un tennis aggressivo da parte della bielorussa che non ha lasciato scampo alla maceratese, non assistita a pieno dal servizio nella giornata odierna. Tre break in altrettanti turni di battuta hanno permesso a Sabalenka di vincere il parziale con un netto 6-0; Giorgi ha avuto le sue chance per il controbreak ma non è mai riuscita a sfruttarle.