La Spagna e il precedente favorevole: l’ultimo 1-2 rimontato in casa fu nel 1987 contro la Germania

La Spagna non può più commettere passi falsi. A seguito della sconfitta rimediata in doppio dai Lopez, la selezione di Sergi Bruguera ora è infatti chiamata alla “remontada”. Trascinato dal pubblico di Valencia, Rafael Nadal proverà a dare per primo il suo contribuito nel match clou di giornata che lo vedrà opposto ad Alexander Zverev.

La sfida in questione sarà il primo incontro in Coppa Davis tra due top 10 da due anni a questa parte (Murray vs Nishikori a Glasgow). Gli iberici dovranno quindi compiere un’impresa contro la Germania visti i dati sfavorevoli degli ultimi anni nel recuperare una situazione sfavorevole come questa. Fra tanti numeri negativi, alberga però nelle menti degli spagnoli un dolce ricordo: l’ultima volta che la Spagna ha rimontato in casa un 1-2 risale al 15 marzo del 1987. Nell’occasione fu Sergio Casal a regalare la qualificazione alla propria nazione in virtù del successo colto in quattro set contro Boris Becker. Ancora la Germania nel destino degli spagnoli. A 31 anni di distanza riusciranno finalmente a sfatare il tabù? Parola al campo, si parte alle ore 11:00.