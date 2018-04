Lamentala posti Valletta Cambiasso

Gentile redazione, sono un vostro lettore ormai da anni, siete fondamentali per me, non più giovanissimo, soprattutto per conoscere in tempo reale i risultati dei vari tornei. Ora è sicuramente più facile. Ricordo che aspettavo, ad esempio che i risultati dei vari Furlan, Pozzi ecc. si conoscevano solo per gentile concessione del televideo. Leggo quasi sempre i vari commenti che mi incuriosiscono sempre molto, ho avuto la fortuna di girare in vari tornei in giro per il mondo, ovviamente da spettatore in quanto mi reputo un vero appassionato da sempre. Oggi ero a Valletta Cambiaso ad assistere alle partite della prima giornata di Coppa Davis, o almeno cercare di assistere. Infatti è per questo che vi scrivo. Ho comprato due biglietti di Tribuna Superiore, pagati 75 euro per le tre giornate e, purtroppo la visuale di tali posti è praticamente nulla. Si è assistito allo sbraco più totale, in quanto nessuno si trovava seduto al proprio posto, impossibilitato a vedere la partita. Insomma, vorrei far presente che il pubblico pagante dovrebbe essere più rispettato e non solo trattato come una vacca da mungere, perché si tratta pur sempre del motore del nostro sport. Grazie per il tempo che mi avete dedicato. Allego foto del mio posto da seduto altezza occhi.

Grazie, Marco