Matteo Berrettini e i suggerimenti di Fabio Fognini

Da Repubblica a firma di Enrico Sisti c’è una bella intervista a Matteo Berrettini, classe 1996 alla prima convocazione in carriera in Coppa Davis.

Ecco alcuni stralci.

A cominciare dal doppio allenatore…

“Ma non è proprio così. Chi mi segue costantemente è Vincenzo Santopadre. Umberto Rianna è colui con il quale condividiamo la programmazione, studiamo il calendario, mettiamo e togliamo tornei. Ma spesso anche Umberto mi sta vicino. Siamo una squadra, incluso il preparatore atletico Squadrone”.

Com’è il “senso” per la nazionale nel tennis?

“In uno sport individuale le percezioni emotive e il senso di appartenenza sono ovviamente diversi, rispetto per esempio al calcio, al rugby, al basket. Ma è comunque un sogno. In più nel tennis c’è l’elemento “selettivo”: sono pochi i giocatori convocati e le possibilità di rappresentare un paese sono minime nel corso delle stagioni. La scarsità degli eventi riservati alle nazionali è un fattore che aggiunge fascino alla convocazione e credo renda particolarmente orgogliosi. Insomma succede al massimo tre volte all’anno”.

Che idea si è fatto della “nuova” Davis, trasformata in una specie di Atp Finals a squadre?

“So che ancora non è ufficiale. Vediamo un po’ che succede. Certo l’idea è suggestiva, ma non sarà facile abituarsi, soprattutto al cambiamento di regole, si perderebbe il fascino delle partite tre su cinque e si perderebbe, cosa molto importante secondo me, la possibilità di giocare in casa perché non esisterebbe più una casa, con annessa atmosfera unica, ma soltanto un campo neutro. Onestamente faccio un po’ fatica a immaginare la “febbre” della Davis in un Italia-Svezia giocata in Croazia, dico per dire…”.

Guarda spesso la Davis in tv?

“No. Non guardo troppo tennis in televisione. Anzi pochissimo. Non riesco a concentrarmi abbastanza. Mi limito a seguire i colpi importanti oppure quando un giocatore serve per il match perché mi interessa capire come un campione gestisce determinati momenti. A seguire tutte le partite si rischia la saturazione. Altro discorso quando mi capita di vedere partite dal vivo”.

L’ambiente del Team Italia?

“Un ambiente collaudato, si vede che è un gruppo abituato a esserci e a confrontarsi, ma non per questo ho trovato un gruppo chiuso. Al contrario. Io sono l’unico nato negli anni Novanta, e infatti mi chiamano il “rookie”. Si sente il gap di esperienza e meno male, in un certo senso, perché vuol dire che ho molto da imparare e molto da ricevere, sotto forma di consigli, insegnamenti. Non mi sono mai trovato, grazie a loro, nella condizione di dovermi chiedere: come mi dovrò comportare? Sono l’elemento di novità eppure non mi sento un estraneo. E non è affatto poco”.

Con chi ha rapporti più stretti?

“Sicuramente con Paolo (Lorenzi, ndr) e Simone (Bolelli, ndr). Con Simone gioco la serie A, con Paolo c’è amicizia. Fabio (Fognini, ndr) e Andreas (Seppi, ndr) li conosco meno, a livello personale, ma siamo amici. Due giorni fa, per esempio, Fabio mi ha dato un consiglio sul rovescio…”.

Cosa le ha suggerito?

“Stavo cercando di fare un rovescio (bimane, ndr) stretto, con un angolo molto chiuso e mi ha confermato che dovrei usare di più la mano sinistra, altrimenti o mi finisce in rete o diventa prevedibile e poco offensivo. Il rovescio è il mio colpo più costruito, meno naturale, si vede lontano miglio. L’unico lato positivo nell’avere un punto meno forte degli altri è che si può migliorare. Da un anno a questa parte comunque il mio rovescio è più solido”.

Lei ha giocato e perso contro Fognini lo scorso anno a Roma. Quanto e come ti fa crescere una sconfitta?

“E’ stato uno dei “turning point” della stagione scorsa e forse della mia intera carriera. Una partita, quella, in cui non ho mai avuto chance, non è mai stata in discussione (6-1, 6-3, ndr) per motivi tecnici ed emotivi. Forse mi si può capire: giocavo per la volta sul centrale del Foro Italico, nella mia città, con un mare di gente. Fabio è migliore di me e quel giorno proprio non ce la feci a stargli dietro. Tuttavia da quel match sono uscito con una consapevolezza nuova e fertile: finalmente sapevo dove e come mettermi a lavorare, un lavoro pazzesco, soprattutto sul rovescio, ma anche per trasformare servizio e dritto in due lame tennisticamente più affilate. E mi sono allenato anche sugli spostamenti laterali anche essendo 1,95 gli spostamenti non saranno mai il mio pane. La “scanizza”, come si dice a Roma, non c’è dubbio che aiuti molto, se presa bene. Il pensiero col quale esci è: ho giocato e perso male col n. 20 del mondo. Adesso cosa devo fare per ridurre la distanza? Rimane che il tennis di Fabio a me dà molto fastidio, a prescindere dai miei potenziali progressi, e che in quel periodo era quasi ingiocabile. Tanto è vero che il giorno dopo avrebbe battuto Murray”.

E’ iniziata l’era del servizio?

“Se guardiamo certe partite, certe statistiche, certi giocatori, prendiamo la finale di Miami fra due “cannoni” come Isner e Zverev, direi di sì. Tuttavia anche Isner non è più soltanto un servizio che parte dal secondo piano e passa a 230 km/h. Non si vince niente soltanto col servizio bomba. E’ necessario aggiungere piedi, tattica e cultura della “manovra”, altrimenti resti lì al palo, Ma il servizio potente è ciò da cui il tennis moderno parte”.

Dopo la Davis?

“Probabilmente giocherò il Challegher di Barletta”.

Lei è uno stimolo per suo fratello Jacopo oppure gli fa da tappo?

“Siamo partiti facendo lo stesso percorso. No, un tappo no! Spero proprio di essere uno stimolo. Parliamo tanto, siamo molto legati. E poi c’è sempre da ricordare che è per merito suo se gioco a tennis”

Come sarebbe…

“Fu lui che un giorno mi disse: perché non vieni a giocare a tennis a anche tu? Il primo tennista della famiglia fu Jacopo”.

E’ veramente finita l’era dei Fab Four?

“Beh a giudicare dalla classifica non sembra ancora (Nadal n.1 e Federer n.2, ndr), però capisco cosa intende, i malanni, le operazione, l’usura, i recuperi sempre più lunghi. Posso capire come si senta Djokovic, dopo quegli anni da dominatore assoluto, posso capire che Murray abbia difficoltà una volta uscito dalla sala operatoria. Ma io da tennista professionista e da appassionato non mi chiederei tanto cosa potranno ancora fare gente come Federer, Nadal, Djokovic, Murray e Wawrinka: piuttosto mi domanderei come abbiano fatto a fare ciò che hanno fatto. Tra vent’anni ne riparliamo. Non sono stati, diciamo così, normali…”.

Della “next gen” può scegliere un nome tra tanti?

“Shapovalov, ha già tutto”.