Davis Cup 2018 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup: Gli incontri dei Quarti di Finale. Si rivede in campo Rafael Nadal

05/04/2018 13:32 Nessun commento
Rafael Nadal classe 1986, n.1 del mondo
Rafael Nadal classe 1986, n.1 del mondo

Italia ITA vs Francia FRA – Valletta Cambiaso ASD, Genoa, Italy
Surface: Clay – Red Clay, Outdoor
R1: Andreas Seppi (ITA) v Lucas Pouille (FRA)
R2: Fabio Fognini (ITA) v Jeremy Chardy (FRA)
R3: Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) v Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)
R4: Fabio Fognini (ITA) v Lucas Pouille (FRA)
R5: Andreas Seppi (ITA) v Jeremy Chardy (FRA)

Spagna ESP vs GermaniaDEU – Plaza de Toros de Valencia, Valencia, Spain
Surface: Clay – Red Clay, Outdoor
R1: David Ferrer (ESP) v Alexander Zverev (GER)
R2: Rafael Nadal (ESP) v Philipp Kohlschreiber (GER)
R3: Feliciano Lopez/ Marc Lopez (ESP) v Tim Puetz/ Jan-Lennard Struff (GER)
R4: Rafael Nadal (ESP) v Alexander Zverev (GER)
R5: David Ferrer (ESP) v Philipp Kohlschreiber (GER)

Croazia HRV vs Kazakistan KAZ – Varazdin Arena, Varazdin, Croatia
Surface: Clay – Red Clay, Indoor
In attesa…..

Stati Uniti USA vs Belgio BEL – Curb Event Center, Nashville, USA
Surface: Hard – Premier, Indoo
In attesa…

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