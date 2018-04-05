Davis Cup: Gli incontri dei Quarti di Finale. Si rivede in campo Rafael Nadal
Italia vs Francia – Valletta Cambiaso ASD, Genoa, Italy
Surface: Clay – Red Clay, Outdoor
R1: Andreas Seppi (ITA) v Lucas Pouille (FRA)
R2: Fabio Fognini (ITA) v Jeremy Chardy (FRA)
R3: Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) v Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)
R4: Fabio Fognini (ITA) v Lucas Pouille (FRA)
R5: Andreas Seppi (ITA) v Jeremy Chardy (FRA)
Spagna vs Germania – Plaza de Toros de Valencia, Valencia, Spain
Surface: Clay – Red Clay, Outdoor
R1: David Ferrer (ESP) v Alexander Zverev (GER)
R2: Rafael Nadal (ESP) v Philipp Kohlschreiber (GER)
R3: Feliciano Lopez/ Marc Lopez (ESP) v Tim Puetz/ Jan-Lennard Struff (GER)
R4: Rafael Nadal (ESP) v Alexander Zverev (GER)
R5: David Ferrer (ESP) v Philipp Kohlschreiber (GER)
Croazia vs Kazakistan – Varazdin Arena, Varazdin, Croatia
Surface: Clay – Red Clay, Indoor
In attesa…..
Stati Uniti vs Belgio – Curb Event Center, Nashville, USA
Surface: Hard – Premier, Indoo
In attesa…
TAG: Coppa Davis, Coppa Davis 2018
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