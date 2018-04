Davis Cup: Quarti di Finale. Italia vs Francia. Saranno Seppi e Pouille ad aprire le danze domani

Saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, valida per i quarti di finale del World Group 2018 in programma fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova.

A seguire scenderanno in campo Fabio Fognini e Jeremy Chardy.

Italia vs Francia – Diretta Supertennis alle ore 11:30

venerdì alle 11.30

Andreas Seppi (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

Fabio Fognini (ITA) c. Jeremy Chardy (FRA)

sabato alle ore 14.00

Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)

domenica alle ore 11.30

Fabio Fognini (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

Andreas Seppi (ITA) c. Jeremy Chardy (FRA)