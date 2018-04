Challenger Alicante: I risultati del Primo Turno. Ok Cecchinato, Giannessi, Giustino e Moroni. Fuori Travaglia, Gaio e Viola

2° Turno

(Q)Mario Vilella Martinez (ESP) vs (7)Alessandro Giannessi (ITA)

(4)Alex De Minaur (AUS) vs (WC)Carlos Boluda Purkiss (ESP)

(Q)Daniel Gimeno Traver (ESP) vs (5)Marcel Granollers (ESP) [5-2]

Jaume Munar (ESP) vs (WC)Pablo Andujar (ESP)

Felix Auger Aliassime (CAN) vs Guido Andreozzi (ARG)

Attila Balazs (HUN) vs (Q)Gian Marco Moroni (ITA)

Challenger Alicante | Terra | $43.000 1° Turno

PISTA CENTRAL – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Carlos Boluda-Purkiss vs Zdenek Kolar



CH Alicante Carlos Boluda-Purkiss Carlos Boluda-Purkiss 6 6 Zdenek Kolar Zdenek Kolar 2 3 Vincitore: C. BOLUDA-PURKISS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Boluda-Purkiss 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Boluda-Purkiss 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Boluda-Purkiss 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Boluda-Purkiss 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 C. Boluda-Purkiss 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Kolar 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Boluda-Purkiss 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Z. Kolar 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 C. Boluda-Purkiss 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Boluda-Purkiss 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Boluda-Purkiss 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [WC] Bernabe Zapata Miralles vs [5] Marcel Granollers (non prima ore: 11:30)



CH Alicante Bernabe Zapata Miralles Bernabe Zapata Miralles 0 2 Marcel Granollers [5] Marcel Granollers [5] 6 6 Vincitore: M. GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-5 → 0-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

3. [WC] Alex de Minaur / Sergio Gutierrez-Ferrol vs Yaraslav Shyla / Andrei Vasilevski



CH Alicante Alex de Minaur / Sergio Gutierrez-Ferrol Alex de Minaur / Sergio Gutierrez-Ferrol 2 4 Yaraslav Shyla / Andrei Vasilevski Yaraslav Shyla / Andrei Vasilevski 6 6 Vincitori: SHYLA / VASILEVSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Shyla / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 30-0 3-5 → 4-5 Y. Shyla / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Shyla / Vasilevski 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Y. Shyla / Vasilevski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Y. Shyla / Vasilevski 15-0 40-0 0-1 → 0-2 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Shyla / Vasilevski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Y. Shyla / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Y. Shyla / Vasilevski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 0-2 → 1-2 Y. Shyla / Vasilevski 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-1 → 0-2 A. de Minaur / Gutierrez-Ferrol 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

4. [1] Roberto Carballes Baena vs Noah Rubin (non prima ore: 15:30)



CH Alicante Roberto Carballes Baena [1] Roberto Carballes Baena [1] 6 6 Noah Rubin Noah Rubin 3 4 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 5-4 → 6-4 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Rubin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Rubin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Rubin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 N. Rubin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 R. Carballes Baena 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 N. Rubin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Rubin 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Rubin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Pablo Andujar / Marcel Granollers vs Rameez Junaid / Goncalo Oliveira



PISTA 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Ivan Gakhov vs [7] Alessandro Giannessi



CH Alicante Ivan Gakhov Ivan Gakhov 1 6 Alessandro Giannessi [7] Alessandro Giannessi [7] 6 7 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-5 → 4-5 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 1-6 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Giannessi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Pedro Martinez vs [Q] Gian Marco Moroni (non prima ore: 11:30)



CH Alicante Pedro Martinez Pedro Martinez 6 2 Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 7 6 Vincitore: G. MORONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* df 6-6 → 6-7 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 G. Marco Moroni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Marco Moroni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [LL] Federico Gaio vs [2] Marco Cecchinato



CH Alicante Federico Gaio Federico Gaio 3 4 Marco Cecchinato [2] Marco Cecchinato [2] 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Cecchinato 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cecchinato 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 F. Gaio 0-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [WC] Carlos Boluda-Purkiss / Mario Vilella Martinez vs Kenny De Schepper / Enrique Lopez Perez (non prima ore: 14:30)



CH Alicante Carlos Boluda-Purkiss / Mario Vilella Martinez Carlos Boluda-Purkiss / Mario Vilella Martinez 6 6 Kenny De Schepper / Enrique Lopez Perez Kenny De Schepper / Enrique Lopez Perez 4 2 Vincitori: BOLUDA-PURKISS / VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. De Schepper / Lopez Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 5-4 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. De Schepper / Lopez Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 K. De Schepper / Lopez Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 C. Boluda-Purkiss / Vilella Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. De Schepper / Lopez Perez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

5. [3] Jonathan Eysseric / Hugo Nys vs [WC] Pedro Martinez / David Vega Hernandez



CH Alicante Jonathan Eysseric / Hugo Nys [3] Jonathan Eysseric / Hugo Nys [3] 40 2 1 Pedro Martinez / David Vega Hernandez • Pedro Martinez / David Vega Hernandez 30 6 2 2 palle break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Martinez / Vega Hernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 J. Eysseric / Nys 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 P. Martinez / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martinez / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Eysseric / Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 P. Martinez / Vega Hernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Eysseric / Nys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 P. Martinez / Vega Hernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Eysseric / Nys 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 P. Martinez / Vega Hernandez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Eysseric / Nys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

PISTA 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Matteo Viola vs [Q] Mario Vilella Martinez



CH Alicante Matteo Viola Matteo Viola 4 2 Mario Vilella Martinez Mario Vilella Martinez 6 6 Vincitore: M. VILELLA MARTINEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 M. Vilella Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 M. Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 M. Vilella Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Viola 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Viola 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Vilella Martinez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 3-5 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Vilella Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 M. Vilella Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Viola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

2. Javier Marti vs [Q] Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 11:30)



CH Alicante Javier Marti Javier Marti 1 1 Daniel Gimeno-Traver Daniel Gimeno-Traver 6 6 Vincitore: D. GIMENO-TRAVER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Marti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Gimeno-Traver 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Marti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Marti 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Marti 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 D. Gimeno-Traver 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Marti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Gimeno-Traver 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Marti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Gimeno-Traver 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Marti 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

3. Lorenzo Giustino vs Carlos Taberner



CH Alicante Lorenzo Giustino • Lorenzo Giustino 0 5 Carlos Taberner Carlos Taberner 0 1 Vincitore: L. GIUSTINO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Giustino 5-1 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 5-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Taberner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs Zdenek Kolar / Andreas Siljestrom (non prima ore: 14:30)



CH Alicante Alessandro Motti / Stefano Travaglia Alessandro Motti / Stefano Travaglia 6 7 Zdenek Kolar / Andreas Siljestrom Zdenek Kolar / Andreas Siljestrom 1 6 Vincitori: MOTTI / TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Motti / Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Z. Kolar / Siljestrom 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 5-6 A. Motti / Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Z. Kolar / Siljestrom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 A. Motti / Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 Z. Kolar / Siljestrom 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Motti / Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Kolar / Siljestrom 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Motti / Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 1-2 → 2-2 Z. Kolar / Siljestrom 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 A. Motti / Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 Z. Kolar / Siljestrom 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Motti / Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Z. Kolar / Siljestrom 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 4-1 → 5-1 A. Motti / Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Z. Kolar / Siljestrom 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 2-1 → 3-1 A. Motti / Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Z. Kolar / Siljestrom 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Motti / Travaglia 0-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

PISTA 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Alexey Vatutin vs Attila Balazs



CH Alicante Alexey Vatutin [6] Alexey Vatutin [6] 3 4 Attila Balazs Attila Balazs 6 6 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Balazs 15-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Vatutin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vatutin 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 2-2 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Guido Andreozzi vs [3] Stefano Travaglia (non prima ore: 11:30)



CH Alicante Guido Andreozzi Guido Andreozzi 7 6 Stefano Travaglia [3] Stefano Travaglia [3] 6 4 Vincitore: G. ANDREOZZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 6-4 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Travaglia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Scott Clayton / David Pel vs [2] Andre Begemann / Divij Sharan



CH Alicante Scott Clayton / David Pel Scott Clayton / David Pel 6 5 10 Andre Begemann / Divij Sharan [2] Andre Begemann / Divij Sharan [2] 4 7 6 Vincitori: CLAYTON / PEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 A. Begemann / Sharan 0-1 df 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Clayton / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Begemann / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 S. Clayton / Pel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Begemann / Sharan 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Clayton / Pel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Begemann / Sharan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Clayton / Pel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Begemann / Sharan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Clayton / Pel 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Begemann / Sharan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Clayton / Pel 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Begemann / Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Clayton / Pel 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Begemann / Sharan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Clayton / Pel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Begemann / Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 4-2 → 4-3 S. Clayton / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 A. Begemann / Sharan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Clayton / Pel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 A. Begemann / Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 S. Clayton / Pel 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Begemann / Sharan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Tomasz Bednarek / Grzegorz Panfil vs [4] Guido Andreozzi / Ariel Behar (non prima ore: 14:30)