Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 2 aprile)

Settimana povera di tornei Under 18 e, di conseguenza, con poche nostre promesse impegnate in giro per il mondo.

Occhi puntati su Luca Nardi, iscritto in un G4 in Tunisia sulla terra battuta outdoor. Tra le ragazze, si segnalano le presenze di Chiara Girelli e Linda Alessi nel tabellone principale dello stesso torneo, al quale prenderà parte anche Alessandra Simone partendo dalle qualificazioni.

ITF Junior FTT Tunisia (Tunisia – G4 – Terra outdoor)

MD: Luca Nardi

—

ITF Junior FTT Tunisia (Tunisia – G4 – Terra outdoor)

Q: Alessandra Simone

MD: Chiara Girelli, Linda Alessi

Lorenzo Carini