Victoria Azarenka ancora non sa quando rientrerà nuovamente nel circuito

Nonostante i buoni risultati nei tornei di Indian Wells e Miami, Victoria Azarenka non ha “nessuna idea” di quando sarà in grado di competere ancora perché quando tornerà a casa dovrà continuare la disputa legale per la custodia di suo figlio, che le impedisce di lasciare il paese.

“Ora tornerò a Los Angeles e vedremo cosa succederà quando arriverò”, ha detto la bielorussa, che cercherà anche dei cambiamenti per le giocatrici di tennis che sono madri. “Ho fatto la mia raccomandazione al Consiglio su come apportare modifiche alla politica sulla maternità della WTA, credo che la classifica protetta per le madri che rientrino nel circuito dovrebbe essere di almeno 3 anni”, ha spiegato.