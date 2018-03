ITF Junior “Città di Firenze”: Musetti ok, Sacco e Traversi avanti tutta!

Seconda giornata di gioco al Circolo del Tennis Firenze 1898, dove fino a lunedì 2 aprile saranno di scena le migliori promesse del tennis internazionale under 18 nel classico torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”.

La pioggia ha rallentato, ma non fermato, il programma odierno che ha vissuto il punto più alto, dal punto di vista delle aspettative, nel match tutto italiano tra Lorenzo Musetti, classe 2002 e prima testa di serie, e Luca Nardi, qualificato di un anno più giovane.

Al termine del primo parziale, vinto per 6-4 da Musetti, è arrivata la pioggia che ha costretto i due giocatori a fermarsi per oltre due ore, per poi rientrare in campo a concludere la sfida: anche nel secondo set è 6-4 per il tennista più esperto, che ha vinto di misura esprimendo il suo tennis contro un avversario che molto probabilmente ha pagato lo sforzo degli ultimi giorni e la minor esperienza a questi livelli.

Lorenzo Musetti è l’unico italiano nei quarti di finale del torneo maschile. Niente da fare per Flavio Cobolli, battuto al tiebreak decisivo dal ceco Palan, Filippo Speziali, Edoardo Graziani e Federico Arnaboldi, che ha ben figurato per due set contro il rumeno Cretu prima di cedere di schianto nella terza frazione.

Sono due, invece, le azzurre capaci di issarsi ai quarti di finale nel torneo femminile. Si tratta di Federica Sacco e Costanza Traversi: la prima, napoletana classe 2002, ha battuto in due set la serba Malesevicmentre Traversi ha sconfitto l’ucraina Petrenko.

Se per quest’ultima il prossimo impegno sembra essere piuttosto proibitivo (affronterà la lussemburghese Molinaro), ecco che invece per Federica Sacco c’è una grossa chance di centrare le semifinali in quel di Firenze. Dall’altra parte della rete, l’allieva di coach Sorrentino troverà infatti la slovena Falkner, giustiziera di Giulia Peoni.

TORNEO MASCHILE – SECONDO TURNO:

Musetti (1,ITA) b. Nardi (Q,ITA) 6-4 6-4

Palan (CZE) b. Cobolli (Q,ITA) 2-6 6-3 7-6(5)

H. Von Der Schulenburg (4,SUI) b. Speziali (ITA) 6-4 7-5

Cretu (ROU) b. Arnaboldi (ITA) 6-4 6-7(6) 6-1

Glinka (7,EST) b. Bouquier (FRA) 6-3 5-7 6-3

Holis (CZE) b. Shumeiko (3,UKR) 6-2 6-1

Zima (GER) b. Dica (6,ROU) 6-3 6-2

Wenger (2,SUI) b. Graziani (WC,ITA) 6-2 7-5

TORNEO FEMMINILE – SECONDO TURNO:

Tauson (1,DEN) b. Zantedeschi (Q,ITA) 6-3 6-2

Panackova (CZE) b. Komac (SLO) 6-4 5-7 7-5

Falkner (SLO) b. Peoni (3,ITA) 7-6(6) 6-2

Sacco (ITA) b. Malesevic (SRB) 7-6(1) 6-4

Viller Moller (7,DEN) b. Zuger (SUI) 6-1 6-1

Frayman (4,RUS) b. Tcherkes Zade (ITA) 7-5 7-6(7)

Traversi (ITA) b. Petrenko (UKR) 7-6(7) 6-2

Molinaro (2,LUX) b. Ganz (SUI) 6-3 6-4

Lorenzo Carini