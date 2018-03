Yannick Noah: “L’Italia è un avversario temibile. Il nuovo format della Coppa Davis? Un piccolo circo”

A poco più di una settimana dalla sfida tra Italia e Francia, valevole per i quarti di finale di Coppa Davis, il capitano della selezione transalpina Yannick Noah si è espresso in relazione all’impegno con gli azzurri. “L’Italia è temibile perché è una squadra composta da giocatori che amano questa competizione. Non dimentichiamoci che nella partita contro il Giappone Fabio Fognini è stato incredibile e sarà sicuramente voglioso di fare altrettanto bene davanti al pubblico di casa. Gli italiani sono calorosi, è un pubblico che si fa sentire. Sono certo che sarà una sfida appassionante”.

In merito alle convocazioni e alla lista diramata, Yannick Noah spiega e motiva le sue scelte. “A dire il vero sono stato costretto a prendere certe decisioni: Tsonga, Monfils e Gasquet sono infortunati pertanto se focalizziamo l’attenzione sugli assenti – prosegue la guida francese – non saranno a disposizione i quattro tennisti che hanno fatto parte della squadra nell’ultimo decennio. Senza dubbio sarà una squadra differente: Pouille è il numero 1 francese già da un po’ di tempo e quest’anno continuerà a salire nel ranking. La Coppa Davis fa parte dei suoi progetti e ha voluto mantenere la parola data. Chardy sta giocando bene e nutro ancora bei ricordi della sua performance contro la Gran Bretagna. Ad un certo punto vista l’età di alcuni giocatori il ricambio sarà completato”.

Yannick Noah si dichiara totalmente contrario al nuovo format che vedrebbe la Coppa Davis totalmente rivoluzionata. “Uccideranno l’anima e l’essenza della Coppa Davis. Non sono stato troppo dietro a queste vicende ma secondo me hanno esagerato. Tutto si ridurrebbe a un piccolo circo. L’ITF si è sentita obbligata a cambiare perché qualche giocatore ha dimenticato la storia della Davis e cosa essa rappresenta. Se alcuni tennisti preferiscono giocare le esibizioni o prender parte agli eventi stando a guardare il prize money questo è il risultato. Alla fine è il denaro che comanda. Un tempo McEnroe salvò la Davis quando non l’avevano giocata Borg e Connors. Tutti pensavano che sarebbe scomparsa ma lui l’ha in un certo senso rivitalizzata. È inutile nascondere che se Federer e Nadal preferiscono giocare ad altri tornei, tutto diventa più complicato. Ritengo che la formula attuale sia buona”.