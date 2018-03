Andy Murray tornerà quello di un tempo?

Vorremmo rivederlo in campo dove ha dimostrato di essere un campione invece il suo ultimo avvistamento è stato durante lo show benefico inglese della BBC “Sport Relief”, in un siparietto divertente con l’ex Spice Girl Geri Halliwell, dove da un letto e sotto le lenzuola la accompagna in alcuni pezzi famosi del gruppo che fece storia a metà degli anni ’90 con il Girl Power: stiamo parlando di Andy Murray, assente dai campi da tennis da tempo dopo un goffo tentativo di rientro a inizio anno e sui cui tempi di recupero vige un certo scetticismo.

Un’operazione all’anca, scongiurata ma poi necessaria e un ritorno alle competizioni fissato e auspicato nel post Roland Garros, giusto in tempo per quella stagione sull’erba che ha sancito i suoi più grandi successi: ma il britannico tornerà mai quello di un tempo, quello capace di issarsi fino al numero 1 del ranking ATP? Domanda a cui rispondere è praticamente impossibile ma personalmente le sensazioni, non sono delle più rosee.

I Fab5 stanno vivendo un 2018 a dir poco complicato: Wawrinka e Djokovic cercano faticosamente di ritornare dopo assenze lunghe e operazioni, Nadal spera di tornare per la terra rossa, Murray per l’erba verde mentre il solo Federer sembra godere di un’integrità fisica invidiabile, frutto anche di una programmazione che a tanti può non piacere ma che indiscutibilmente finisce per favorirlo.

Credo che la situazione più complicata a livello fisico la viva proprio lo scozzese, la cui operazione è sicuramente quella che può lasciare sul proprio cammino le conseguenze peggiori: un problema come quello che ha afflitto Murray nell’ultimo periodo della sua carriera (ma anche i precedenti problemi alla schiena) può mettere fine alla vita sportiva di un atleta. Invece Andy si è rialzato una volta e proverà a farlo ancora, anche se il 15 maggio compirà 31 anni e i recuperi costano sempre maggior fatica quando il tempo corre veloce e si supera la soglia critica dei 30.

Specialisti del settore riconoscono che l’infortunio non permetterà allo scozzese di tornare al 100% della propria condizione: i 6 mesi successivi al suo previsto rientro saranno di cruciale importanza e ci diranno in che stato tornerà lo scozzese di Dunblane. Se le sensazioni e i risultati dovessero essere al di sotto delle aspettative non mi stupirebbe, ahimè, un ritiro definitivo.

Alessandro Orecchio