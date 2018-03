Challenger San Luis Potosi: Il Tabellone di Quali. C’è Marco Bortolotti

Challenger San Luis Potosi | Terra | $50.000

(1) Statham, Rubin vs (WC) Aramburu, Aitor

Rodriguez Rodriguez, Jose Antonio vs Echazu, Mauricio

Mendoza, Alejandro vs Rosas-Zarur, Raul-Isaias

(WC) Sau Franco, Alan Raul vs (5) Escobar, Gonzalo

(2) Londero, Juan Ignacio vs Sakamoto, Pedro

Agamenone, Franco vs Gomez, Emilio

(WC) Astorga, Mauricio vs Zeballos, Federico

Torebko, Peter vs (7) Lama, Gonzalo

(3) Sorgi, Joao Pedro vs Mantilla, Felipe

Pasha, Nathan vs Gomez, Alejandro

Krainik, Pavel vs Bortolotti, Marco

(WC) Aramburu Contreras, Ivar Jose vs (6) Krawietz, Kevin

(4) Rodriguez, Cristian vs Arias, Boris

Endara, Ivan vs Fransen, Stephan

Martinez, Luis David vs (WC) Andres, Jose pablo

(WC) Manzo Monsech, Rodrigo vs (8) Cid Subervi, Roberto

ESTADIO – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Alan Raul Sau Franco vs [5] Gonzalo Escobar

2. [3] Joao Pedro Sorgi vs Felipe Mantilla

3. [2] Juan Ignacio Londero vs Pedro Sakamoto

4. Luis David Martinez vs [WC] Jose pablo Andres

5. Alejandro Mendoza OR Raul-Isaias Rosas-Zarur vs [WC] Alan Raul Sau Franco OR [5] Gonzalo Escobar (non prima ore: 21:30)

6. [2] Juan Ignacio Londero OR Pedro Sakamoto vs Franco Agamenone OR Emilio Gomez (non prima ore: 23:00)

CANCHA 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Rubin Statham vs [WC] Aitor Aramburu

2. [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras vs [6] Kevin Krawietz

3. [WC] Mauricio Astorga vs Federico Zeballos

4. [4] Cristian Rodriguez vs Boris Arias

5. [1] Rubin Statham OR [WC] Aitor Aramburu vs Jose Antonio Rodriguez Rodriguez OR Mauricio Echazu (non prima ore: 21:30)

6. [WC] Mauricio Astorga OR Federico Zeballos vs Peter Torebko OR [7] Gonzalo Lama (non prima ore: 23:00)

CANCHA 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jose Antonio Rodriguez Rodriguez vs Mauricio Echazu

2. Pavel Krainik vs Marco Bortolotti

3. Peter Torebko vs [7] Gonzalo Lama

4. [WC] Rodrigo Manzo Monsech vs [8] Roberto Cid Subervi

5. [3] Joao Pedro Sorgi OR Felipe Mantilla vs Nathan Pasha OR Alejandro Gomez (non prima ore: 21:30)

6. Luis David Martinez OR [WC] Jose pablo Andres vs [WC] Rodrigo Manzo Monsech OR [8] Roberto Cid Subervi (non prima ore: 23:00)

CANCHA 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alejandro Mendoza vs Raul-Isaias Rosas-Zarur

2. Nathan Pasha vs Alejandro Gomez

3. Franco Agamenone vs Emilio Gomez

4. Ivan Endara vs Stephan Fransen

5. Pavel Krainik OR Marco Bortolotti vs [WC] Ivar Jose Aramburu Contreras OR [6] Kevin Krawietz (non prima ore: 21:30)

6. [4] Cristian Rodriguez OR Boris Arias vs Ivan Endara OR Stephan Fransen (non prima ore: 23:00)