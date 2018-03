Futures Reus: Gian Marco Moroni è in finale

Gian Marco Moroni ha centrato la finale al torneo Futures di Reus (Spagna, $15,000).

Percorso netto per il giocatore azzurro che non ha perso nemmeno un set nel corso della settimana in terra spagnola. Il ventenne romano, classe 1998, è riuscito quest’oggi a prevalere in due set (6-3 6-2) sul più esperto Jordi Samper-Montana, terza testa di serie, e domani incontrerà Pol Toledo Bague, quarto favorito del seeding e reduce dal successo sul brasiliano Menezes in semifinale.

Per Moroni, che ai quarti di finale aveva sconfitto il ceco Lukas Rosol (ex n.26 ATP, rientrante alle competizioni dopo quasi sei mesi di stop per infortunio), si tratta della seconda finale in carriera nel circuito Futures. Nell’agosto 2017 raggiunse l’ultimo atto del torneo di Subotica (Serbia), ma non riuscì ad imporsi sull’austriaco Dennis Novak.

Non ci sono precedenti fra il giocatore azzurro e lo spagnolo Pol Toledo Bague: quello di domani sarà il loro primo scontro diretto.

Gian Marco Moroni, con questo risultato, si garantisce almeno la posizione n.479 del ranking mondiale: è sicuro, quindi, l’ingresso in Top-500 per il romano che entrerebbe fra i primi 450 in caso di vittoria con Toledo Bague.

Lorenzo Carini