Roger Federer: “Con Coric è stata la partita più difficile dell’anno”

Roger Federer ha dovuto sudare – e molto – per sconfiggere il croato Borna Coric nella semifinale dell’ATP 1000 Indian Wells. Lo svizzer, che ha vinto 5-7, 6-4 e 6-4, ha dovuto recuperare da 5-7 2-4 prima di aggiudicarsi la diciassettisima vittoria in diciassette partite.

In conferenza stampa, il numero 1 del mondo ha confessato la difficoltà che ha trovato per vincere l’incontro. “Ho faticato tanto, un grande sforzo per ottenere la diciassettesima vittoria dell’anno. Ora il mio obiettivo è la vittoria in finale e riconfermare il risultato dello scorso anno. Quando hai fiducia ed esperienza, non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Coric ha giocato meglio e io, ad un certo punto,ho dovuto reagire” ha detto Federer.

Ma Federer è andato oltre. Per Helvetic, il vincitore avrebbe dovuto essere … Coric. “Per dirti la verità, avrei dovuto perdere oggi. Sono stato in due occasioni vicino al crollo con Coric che giocava un magnifico tennis. Questo partita è stata senza dubbio la più difficile dell’anno, molto più che della finale dell’Australian Open con Cilic “, ha confessato, senza mezzi termini.

Prima della finale con Del Potro, Federer ammette di sentirsi bene fisicamente. “Sto bene fisicamente, nonostante la stanchezza dell’incontro. Sono contento per come mi sento ogni volta che vado in campo e questo è grazie agli allenamenti. Con Del Potro sarà molto complicato. Ci conosciamo entrambi e conosciamo le reciproche debolezze. Sarà una finale molto bella e speciale. “