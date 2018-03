Tommy Haas dà il suo addio al tennis a Indian Wells

L”aveva già detto durante il sorteggio del main draw, ma la scorsa notte, Tommy Haas ha ufficialmente detto addio al tennis professionistico con un discorso emozionante e un video tributo dall’ATP che sicuramente ricorderà per tutta la vita. Non è riuscito a trovare un posto migliore e un momento migliore per il suo addio perché il tedesco l’ha fatto nel “suo” torneo e accompagnato da uno dei suoi migliori amici nel circuito, Roger Federer. Lo svizzero voleva accompagnare Tommy in un momento così importante ed era presente durante la cerimonia di addio.

“Mi considero estremamente fortunato di essere stato in grado di giocare a tennis per più di vent’anni e di fare del tennis il mio stile di vita”, ha detto l’attuale direttore di Indian Wells nel suo discorso davanti a una folla emozionata dopo la vittoria di Federer su Chung. “Questo sport mi ha regalato amicizie molto importanti e e la possibilità di viaggiare in tutto il mondo, portando con me ricordi incredibili … Il tennis mi ha anche insegnato cosa significa affrontare le sfide, combatterle e superarle … I miei genitori, famiglia, moglie e figli, grazie a tutti per l’amore e il sostegno che mi avete dato in tutti questi anni e per i miei fan, grazie per avermi supportato durante la mia carriera “, ha aggiunto il tedesco.

L’ATP ha dedicato un video tributo per lui riassumendo la sua carriera, ricordando i suoi più grandi successi e tutto ciò che ha dovuto combattere e superare dopo i suoi numerosi infortuni. Nel video sono state raccole le parole di molti colleghi, tra cui Roger Federer. Lo svizzero ha detto che l’ultima partita che Haas ha vinto è stata proprio contro di lui e ha elogiato il suo colpo migliore il rovescio. “Ha avuto uno dei migliori rovesci a una mano di questo sport”, ha detto lo svizzero. Altri come Blake o Courier hanno evidenziato l’atteggiamento, il carattere e lo spirito del combattente che aveva in campo e Novak Djokovic, nel frattempo, ha parlato del suo ruolo di direttore del torneo Indian Wells. “Tommy è appassionato di questo sport e cerca di fare e dare sempre il massimo per giocatori e tifosi, sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto il serbo.

Quindici titoli in singolare, numero 2 come miglior posizione ranking nella sua carriera, una medaglia d’argento alle Olimpiadi di Sydney, quattro volte semifinalista nei tornei del Grand Slam e il secondo tedesco con il maggior numero di vittorie nel tour proprio dietro Boris Becker.

Uno dei migliori giocatori degli ultimi decenni nel circuito maschile e uno dei più apprezzati dai tifosi va in pensione. Forse non sarà stato il più prolifico in termini di titoli vinti e record raggiunti, ma lo sarà per sempre per la qualità e la bellezza estetica dei suoi colpi, in particolare il rovescio; Oltre alla sua personalità e spirito combattivo per tutti gli infortuni che ha dovuto superare nella sua carriera.