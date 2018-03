Federer ha vinto tutti i punti giocati con la sua prima di servizio nella partita con Chardy ad Indian Wells. Sapete quante altre volte è successo?

Roger Federer nella giornata di Mercoledì si è aggiudicato il suo incontro di terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Stati Uniti d’America, con una vittoria contro il francese Jeremy Chardy. La particolarità dell’incontro è stata quellla che Roger ha vinto tutti i venticinque punti giocati sulla sua prima di servizio.

Nonostante sia uno dei migliori servitori nella storia di questo sport, Federer solo in quattro altre occasioni della sua carriera è riuscito a vincere tutti i punti giocati con la sua prima di servizio in una partita. L’ultima volta era stata l’anno scorso, al primo turno di Basilea, contro il giovane americano Frances Tiafoe.

R. Federer – J. Chardy

2 Aces 4

0 Double Faults 4

51% 1st Serve % 67%

25/25 (100%) 1st Serve Points Won 37/52 (71%)

19/24 (79%) 2nd Serve Points Won 10/26 (38%)

0/0 (0%) Break Points Saved 3/5 (60%)

11 Service Games Played 11

15/52 (29%) 1st Return Points Won 0/25 (0%)

16/26 (62%) 2nd Return Points Won 5/24 (21%)

2/5 (40%) Break Points Won 0/0 (0%)

11 Return Games Played 11

44/49 (90%) Total Service Points Won 47/78 (60%)

31/78 (40%) Total Return Points Won 5/49 (10%)

75/127 (59%) Total Points Won 52/127 (41%)

2018 @BNPParibasOpen 4R, d. Chardy 25 of 25

2017Basel 1R, d. Tiafoe 21 of 21

2014 #NittoATPFinals RR, Murray 14 of 14

2010 Basel 2R, Tipsarevic 25 of 25 2006 Tokyo SF, Becker 29 of 29