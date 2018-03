Roger Federer: “mi piacerebbe affrontare Rafa sulla terra in un match al meglio dei cinque set. Mi piacerebbe vedere cosa accadrebbe ora”

Roger Federer : “Oggi sono stato molto più calmo, contro un destro che gioca più piatto e non un sinistro che imprime più spin. Giocavo aggressivo e sentivo che non amava il mio slice, e ho anche variato con dei drop shot rendendogli la vita difficile. Penso che lui possa giocare molto meglio di quanto fatto oggi, non so perché non ci sia riuscito”.

“Mancano tanti big, molte volte vedevo il tabellone e dicevo ‘oddio Rafa è il mio secondo turno’. Quindi preferisco che non lo sia. Allo stesso tempo mi piace affrontare questi giocatori che rappresentano la sfida massima. Ma chiaramente le sensazioni sono diverse quando tutti quanti non ci sono. Non è qualcosa che puoi controllare. Puoi solo battere il giocatore che è di fronte a te. Vedendo i match di ieri, sono tutti dalla parte opposta e posso vedere la cosa più da tifoso, che mi piace molto. Ma non penso alla semifinale o finale, ci sono tanti giocatori che possono battermi”.

Rafael Nadal e la terra rossa: “Non sono sicuro che possa aiutarmi questo mio nuovo tipo di rovescio. Lui rimane quello che si muove meglio su questa superficie. La mia presenza o assenza sul rosso non dipende da Novak o Rafa, se giocano o non giocano. Dipende da cosa voglio, come voglio stare libero da infortuni, come voglio tenere accesa la fiamma e cosa mi dice la testa. Ma sicuramente mi piacerebbe affrontare Rafa sulla terra in un match al meglio dei cinque set. Mi piacerebbe vedere cosa accadrebbe ora. Ma non c’è assolutamente la garanzia che io possa far meglio rispetto a prima. È lui il giocatore da battere su terra”.