Novak Djokovic e il debutto ad Indian Wells: “Ho giocato appena quattro match in nove mesi. Quindi spero di giocare senza dolore”

Novak Djokovic debutterà oggi contro Taro Daniel ad Indian Wells e ha spiegato le sue sensazioni e condizioni fisiche e mentali.

“L’unica cosa che voglio è tornare ad avere è fiducia e ritmo. Ho giocato appena quattro match in nove mesi. Quindi spero di giocare senza dolore.

In Australia ho avuto dolore ogni giorno, poi ho subito un’operazione ed è passato ancora poco tempo ma sono riuscito a recuperare molto bene e mi auguro di cominciare il torneo più in salute possibile. Ovviamente le aspettative sono diverse. Non arrivo qui come lo scorso anno o due anni fa, ora è diverso non solo per la classifica ma perché non ho giocato partite. Gli obiettivi sono un po’ diversi, ma cercherò di fare del mio meglio”.

“Non puoi giocare senza dolore quando sei un atleta professionista. Il dolore è stato con me per più di due anni per via del gomito, ma spero in questo torneo cosa significa non avere dolore e godermi poi il tempo che passo in campo”.