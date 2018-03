Challenger Shenzhen: Il Tabellone Principale. Al via al momento Sonego e Caruso

Challenger Shenzhen| Cemento | $75.000

(1) Jaziri, Malek vs Milojevic, Nikola

Jung, Jason vs Lee, Duckhee

(SE) Hurkacz, Hubert vs Sonego, Lorenzo

Qualifier vs (5) Maden, Yannick

(4) Granollers, Marcel vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs Galovic, Viktor

Munar, Jaume vs (WC) Zhang, Ze

(WC) Zhang, Zhizhen vs (6) Otte, Oscar

(8) Zopp, Jurgen vs (SE) Bolt, Alex

Vatutin, Alexey vs (WC) Li, Zhe

(WC) Wu, Di vs Ito, Tatsuma

Ignatik, Uladzimir vs (3) Kavcic, Blaz

(7) Ivashka, Ilya vs Qualifier

Kwon, Soonwoo vs Moraing, Mats

Soeda, Go vs Caruso, Salvatore

Qualifier vs (2) Thompson, Jordan