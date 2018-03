ITF Junior: vittoria per Asia Serafini. Finale per Eleonora Alvisi. Doppio vincente per Melania Delai e Nuria Brancaccio per le stesse Serafini-Alvisi

Resoconto settimanale dei tornei ITF junior under 18, che porta una vittoria anche questa settimana, grazie alla giovanissima Asia Serafini (2003), che ha vinto il torneo di grado 5 che si è disputato in Algeria. In finale è arrivata un’altra italiana la coetanea Eleonora Alvisi (2003). Le due giovani italiane si sono anche imposte nel doppio dello stesso torneo.

Il torneo algerino ha anche visto la semifinale di Linda Alessi (2001), i quarti di finale di Alessandra Simone (2003), gli ottavi di Chiara Girelli (2002) e Sofia Rocchetti (2002). In campo maschile primo turno per Lorenzo Lorusso (2000).

Vittoria nel doppio anche per Melania Delai (2002) e Nuria Brancaccio (2000) nel torneo G3 che si è disputato in Marocco. Nel singolare secondo turno per Cristina Tiglea (2001) e Melania Delai (2002), primo turno per Nuria Brancaccio (2000). Nel maschile primo turno per Matteo Arnaldi (2001), Fabrizio Andaloro (2001) e Riccardo Di Nocera (2000), mentre non hanno superato le quali Riccardo Perin (2000) e Matteo Contarino (2000).

In Slovacchia, torneo G4, quarti di finale per Andrea Fiorentini (2001), proveniente dalle qualificazioni e in Svezia semifinali per Francesco Passato (2001), anche lui proveniente dalle qualificazioni. Nel femminile dello stesso torneo semifinale per Francesca Rumi (2000), secondo turno per Sara Ziodato (2002), primo turno per Greta Medeghini (2001) e Barbara Dessolis (2001).

Paolo Angella