Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 12 marzo)

Sono sei i tornei Juniores in programma nella settimana di lunedì 12 marzo. Non sono tantissimi gli azzurri che saranno al via nelle varie competizioni sparse in giro per il mondo.

In ambito maschile, occhi puntati sul G2 spagnolo dove avremo Arnaboldi e Ferrari nel main draw, Cobolli e Martinetti nelle qualificazioni. Trasferta difficile per Francesco Passaro, iscritto alle qualificazioni in un G4 in Svezia sul cemento indoor.

Per quanto riguarda le ragazze, attenzione al G2 in programma in Uzbekistan con Lisa Piccinetti e Federica Rossi che hanno davvero ottime possibilità di far bene visto il campo partecipanti non eccelso.

In un pari categoria spagnolo ci saranno Biagianti e Brancaccio nel tabellone principale (con Alessia Tagliente nelle quali) mentre altre quattro azzurre saranno al via a Kramfors, in Svezia, in un G4.

V ITF Junior GRIP2 Tennis Academy (Spagna – G2 – Terra outdoor)

Q: Flavio Cobolli, Pietro Martinetti

MD: Federico Arnaboldi, Gianmarco Ferrari

ITF High Coast Kramfors Junior Challenge 2018 (Svezia – G4 – Cemento indoor)

Q: Francesco Passaro

______________________

38th Tashkent ITF Juniors Grade 2 (Uzbekistan – G2 – Cemento outdoor)

MD: Lisa Piccinetti, Federica Rossi

V ITF Junior GRIP2 Tennis Academy (Spagna – G2 – Terra outdoor)

Q: Alessia Tagliente

MD: Martina Biagianti, Nuria Brancaccio

ITF High Coast Kramfors Junior Challenge 2018 (Svezia – G4 – Cemento indoor)

MD: Barbara Dessolis, Sara Ziodato, Francesca Rumi, Greta Medeghini

Lorenzo Carini