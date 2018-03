Ancora problemi per Maria Sharapova. Ora il polso sinistro

Maria Sharapova, ex numero uno del mondo, è stata eliminata questa notte nel primo turno del WTA Premier Mandatory di Indian Wells dalla giovane giapponese Naomi Osaka per 6-4, 6-4, in un incontro in cui Maria è tornata ad essere lontana dalla sua forma migliore.

“Non è stato facile. Ho a che fare con molti problemi fisici, mi fermo sempre e diventa difficile ritornare ad avere un buon ritmo. È sempre stato così dal mio ritorno in campo. Devo ascoltare il mio corpo ed evitare di commettere gli errori del passato, ma ovviamente non ho il ritmo partita che vorrei in questo momento”.

La Sharapova è apparsa in conferenza stampa con un impacco di ghiaccio al polso sinistro.