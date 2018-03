Challenger Santiago: I risultati del Day 2. Soprende Moroni. Cecchinato supera Bolelli. Fuori Giannessi (Video)

Gian Marco Moroni è approdato al secondo turno del torneo challenger di Santiago.

Il 20enne Next Gen romano, numero 617 del ranking mondiale, passato attraverso le qualificazioni, ha eliminato all’esordio nel main draw per 62 63 il brasiliano Thiago Monteiro, numero 124 Atp e sesto favorito del seeding. Prossimo avversario per lui l’austriaco Sebastian Ofner, numero 140.

Fuori, invece, Alessandro Giannessi, numero 162 del ranking mondiale, sconfitto per 63 36 62 dallo slovacco Josef Kovalik, numero 145 Atp.

Stop per Simone Bolelli, numero 152 Atp e reduce dalla finale al challenger di Punta del Este, supera da Marco Cecchinato in due set.

Cecchinato ora sfiderà al secondo turno uno tra Taberner o Cachin [Q].

5. Arthur De Greef / Enrique Lopez Perez vs [2] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric