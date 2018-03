Tie-break Tens: Elina Svitolina vince l’edizione americana. Serena Williams supera Marion Bartoli (Video)

Elina Svitolina ha vinto l’edizione americana del Tie-Break Tens.

La 23enne ucraina, attualmente numero 4 del ranking mondiale, si è imposta in modo autoritario, lasciando per strada appena 6 punti nelle tre sfide disputate ed ha sconfitto Venus Williams, poi ha rifilato un “cappotto” alla beniamina di casa CoCo Vandeweghe e ha completato l’opera superando in finale la cinese Shuai Zhang.

La Svitolina, con questo successo in questo mini torneo, ha vinto come premio ben 250 mila dollari.

Ricordiamo che gli incontri si sono disputati al meglio di un solo tiebreak da 10 punti.

Quarti

Vandeweghe b. Hantuchova 10-7

Svitolina b. V. Williams 10-3

S. Williams b. Marion Bartoli 10-5

Zhang b. Cirstea 10-4

Semifinali

Svitolina b. Vandeweghe 10-0

Zhang b. S. Williams 13-11

Finale

Svitolina b. Zhang 10-3