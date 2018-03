Sara Errani vince il torneo WTA 125 di Indian Wells

Sara Errani ha vinto questa sera il torneo WTA 125 di Indian Wells.

La 30enne romagnola, numero 125 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, ha sconfitto in finale l’ucraina Kateryna Bondarenko, 31 anni, numero 84 Wta e quarta testa di serie, con il risultato di 64 62.

Da segnalare che Sarita nel primo set sotto per 1 a 4, ha messo a segno da quel momento un parziale di 11 game a 2, vincendo poi set e partita per 64 62.

Per l’azzurra si tratta del primo successo in carriera in un torneo WTA 125 e del quarto successo in un torneo ITF.

WTA Indian Wells 125k | Cemento | $150.000 – Finale

Stadium 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Sara Errani vs [4] Kateryna Bondarenko



WTA Indian Wells 125K Sara Errani Sara Errani 6 6 Kateryna Bondarenko [4] Kateryna Bondarenko [4] 4 2 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-2 → 6-2 K. Bondarenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 5-4 → 6-4 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-4 → 5-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Bondarenko 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Bondarenko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

0 Aces 34 Double Faults 474% 1st Serve % 59%31/49 (63%) 1st Serve Points Won 24/34 (71%)8/17 (47%) 2nd Serve Points Won 5/24 (21%)8/10 (80%) Break Points Saved 10/15 (67%)9 Service Games Played 910/34 (29%) 1st Return Points Won 18/49 (37%)19/24 (79%) 2nd Return Points Won 9/17 (53%)5/15 (33%) Break Points Won 2/10 (20%)9 Return Games Played 939/66 (59%) Total Service Points Won 29/58 (50%)29/58 (50%) Total Return Points Won 27/66 (41%)68/124 (55%) Total Points Won 56/124 (45%)

Errani – Kateryna Bondarenko

125. Singles ranking 84.

29. 4. 1987 Birthdate 8. 8. 1986

164 cm Height 175 cm

60 kg Weight 60 kg

right Plays right

2002 Turned pro 2000