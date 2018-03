ITF Junior: vittorie per Filippo Speziali, Alice Amendola e Leonardo Malgaroli. Doppi vincenti per Rossi-Tcherkes Zade e Cobolli-Lorusso

Tantissimi italiani impegnati nella settimana in tornei junior ITF under 18. Molti buoni risultati in giro per l’Europa e il Nord Africa. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i nostri giovani connazionali.

Vittoria per Filippo Speziali (2000) nel torneo di grado 3 con buona partecipazione in programma in Russia. Nello stesso torneo quarti di finale per Giacomo Dambrosi (2001) e Gabriele Bosio (2000), secondo turno per Gianmarco Ferrari (2000), primo turno per Gianmarco Ortenzi (2000) e mentre non ha superato le quali Andrea Cugini (2001). Nel femminile dello stesso torneo, quarti di finale per Federica Rossi (2001) e per Isabella Tcherkes Zade (2000), che però in coppia hanno vinto il torneo di doppio.

Vittoria italiana nel G4 in programma in Algeria dove ha trionfato Alice Amendola (2001). Nello stesso torneo semifinale per Asia Serafini (2003), quarti di finale per Eleonora Alvisi (2003), secondo turno per Sofia Rocchetti (2002), Chiara Girelli (2002), primo turno per Linda Alessi (2001), Lavinia Lancellotti (2001), mentre non ha superato le qualificazioni Alessandra Simone (2003). Nel maschile dello stesso torneo quarti di finale per Flavio Cobolli (2002) e secondo turno per Lorenzo Lorusso (2000). I due italiani, in coppia, hanno vinto il torneo di doppio.

La terza vittoria italiana della settimana arriva dal giovanissimo Leonardo Malgaroli (2003) nel G5 disputato in Estonia. Nello stesso torneo semifinale per Marcello Serafini (2002), quarti di finale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), primo turno per Enrico Wood (2002), Mario Organista (2001) e non si è qualificato Amedeo Jorio (2001).

Il torneo più importante della settimana, un GA, si è svolto in Brasile, dove Marco Furlanetto (2001) ha superato le qualificazioni ma poi si è fermato al primo turno, mentre Michele Vianello (2001) non è riuscito a entrare nel main draw.

Nel G3 in programma in Sud Africa, secondo turno sia per Matilde Mariani (2002) che per Matilde Paoletti (2003), mentre nel G4 in Norvegia non si sono qualificati Giacomo Magnani (2001) e Linda Savi (2002).

Infine in Lussemburgo, in un torneo G4, secondo turno per Giovanni Peruffo (2001), non si sono qualificati Espedito Valerio (2000) e Andrea Fiorentini (2001). Nel femminile primo turno per Federica Sacco (2002) e niente qualificazione per Francesca Passaglia (2001) e Sonia Cassani (2002).

Paolo Angella