Fabio Fognini vuole finire bene in Brasile e ribadisce che il prossimo anno non ci sarà

Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP 250 di Sao Paulo dopo aver battuto nei quarti di finale lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez per 6-4 6-2 ed ha conquistato la seconda semifinale consecutiva nel circuito maggiore dopo essere approdato la scorsa settimana in semifinale nel torneo ATP 500 di Rio.

Eppure, nonostante le buone prestazioni, l’italiano dopo le polemiche al Rio Open, ha messo in chiaro che non intende tornare in Brasile la prossima stagione: “Ci sono molte possibilità di non venire qui l’anno prossimo. Ma ora sono qui e voglio finire bene. Ci sono ancora partite da giocare e spero di vincere domani e raggiungere il titolo domenica “, ha detto il numero 20 del mondo.

Il programma di oggi a Sao Paulo

Centre Court – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [3] Pablo Cuevas vs [2] Fabio Fognini

2. Nicolas Jarry vs Horacio Zeballos (non prima ore: 18:30)

3. Carlos Berlocq / Nicolas Kicker vs [4] Wesley Koolhof / Artem Sitak (non prima ore: 20:30)