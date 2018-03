Challenger Zhuhai: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri.

Challenger Zhuhai | Cemento | $75.000

(1) Bolt, Alex vs Bye

Chung, Yunseong vs Vavassori, Andrea

Molchanov, Denys vs He, Yecong

Slobodchikov, Ronald vs (7) Kim, Cheong-Eui

(2) Takahashi, Yusuke vs Weissborn, Tristan-Samuel

Podzus, Martins vs Ellis, Blake

Li, Yuanfeng vs Zelenay, Igor

Gao, Xin vs (8) Tokuda, Renta

(3) Leshem, Edan vs Draganja, Marin

Bai, Yan vs Elgin, Mikhail

Lee, Kuan-Yi vs (WC) Wang, Chukang

Xia, Zihao vs (6) Pellegrino, Andrea

(4) Banes, Maverick vs Draganja, Tomislav

Wang, Chuhan vs Balaji, N.Sriram

Grills, Jacob vs Cui, Jie

Wang, Ruikai vs (5) Granollers, Gerard

CENTRE COURT – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zihao Xia vs [6] Andrea Pellegrino

2. Kuan-Yi Lee vs [WC] Chukang Wang

3. [3] Edan Leshem vs Marin Draganja

4. Yan Bai vs Mikhail Elgin

COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Maverick Banes vs Tomislav Draganja

2. Ruikai Wang vs [5] Gerard Granollers

3. Xin Gao vs [8] Renta Tokuda

4. Denys Molchanov vs Yecong He

COURT 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Chuhan Wang vs N.Sriram Balaji

2. Jacob Grills vs Jie Cui

3. Martins Podzus vs Blake Ellis

4. Yunseong Chung vs Andrea Vavassori

COURT 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yuanfeng Li vs Igor Zelenay

2. [2] Yusuke Takahashi vs Tristan-Samuel Weissborn

3. Ronald Slobodchikov vs [7] Cheong-Eui Kim