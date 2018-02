Cuore Sonego: è semifinale. I derby se li aggiudicano Berrettini e Napolitano

La giornata di quarti di finale del torneo challenger di Bergamo (64.000+H, greenset), si apre con la vittoria di Jurgen Zopp che ha sconfitto in due set con il punteggio finale di 6-4 7-5 il ceco Adam Pavlasek. Dopo la vittoria convincente dell’estone è sceso in campo il torinese Lorenzo Sonego opposto all’egiziano Mohamed Safwat, numero 226 del mondo. Dopo un primo set in controllo, la partita si è complicata, con il tennista africano che si aggiudicava il secondo set al tie break annullando pure un match point all’azzurro. Nel terzo set “Sonny” ritornava in controllo del match aggiudicandosi l’incontro con il punteggio finale di 6-3 6-7 (6) 6-2 dopo oltre due ore di gioco.

“E’ stata una partita durissima così come lo fu in Australia un mese fa. Dopo un ottimo primo set, lui ha alzato il suo livello di gioco, non ha più sbagliato una palla. Nel terzo set ho iniziato a riprendere il comando del gioco, servendo molto meglio e spingendo di più col dritto. La chiave della vittoria di oggi è stato spingere e avere coraggio, cercando di essere più aggressivo del mio avversario.” Domani nella seconda semifinale di giornata sfiderà Napolitano “Sarà una durissima lotta ci ho già giocato contro e abbiamo dato vita a una lotta serrata, quindi domani sarà un’altra battaglia da vincere”.

Nel primo derby di giornata tra Matteo Berrettini e Salvatore Caruso ha avuto la meglio il tennista romano, più solido e e concreto nei momenti clou del match. Per Caruso tanti rimpianti, specie per il vantaggio sprecato nel primo set, quando è andato a servire per la prima partita sul 5-3, mentre nel tie break ha mancato quattro set point, di cui tre consecutivi sul 6-3. Nel secondo set, ancora testa a testa tra i due. La svolta arrivava nel dodicesimo gioco dove Matteo piazzava la zampata vincente, operando il break e conquistando la sua seconda semifinale challenger in due settimane. Per Berrettini dal prossimo lunedì sarà best ranking al numero 116 del mondo circa. A sfidarlo domani ci sarà Jurgen Zopp.

Il secondo derby di giornata va a Stefano Napolitano, che ha sconfitto in rimonta e in tre set il canturino Andrea Arnaboldi con lo score finale di 6-7 (9) 6-2 6-1 in due ore di gioco. Dopo un primo set lottatissimo, Stefano ha dilagato nei restanti set, piazzando a fine match ben 19 ace senza concedere nemmeno una palla break.

Ci sarà sicuramente un italiano in finale, il quale uscirà dalla sfida tra Napolitano e Sonego. La speranza di una finale tutta azzurra e’ sempre più concreta, ma tale possibilità passa dall’incontro tra Berrettini e Zopp.