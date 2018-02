ATP New York e Buenos Aires: Dominic Thiem e Kevin Anderson ritornano al successo (Video)

Dominic Thiem ha vinto il torneo ATP 250 di Buenos Aires. Nel match conclusivo il 24enne di Wiener Neustadt, numero 6 Atp e primo favorito del tabellone, ha sconfitto per 62 64, in un’ora e mezzo di gioco, lo sloveno Aljaz Bedene, numero 51 del ranking mondiale.

Thiem ha conquistato il 9 trofeo in carriera in 14 finali disputate.

Kevin Anderson ha conquistato la prima edizione del torneo ATP 250 di New York.

Il 31enne sudafricano ha sconfitto in finale e al tiebreak del terzo set l’americano Sam Querrey con il risultato finale di 46 63 76 (1) dopo 2 ore e 14 minuti di partita.

Per Kevin è il quarto successo in carriera nel circuito maggiore.

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $568.190 – Finali

Court Guillermo Vilas – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [4] Andres Molteni / Horacio Zeballos



ATP Buenos Aires Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 3 7 3 Andres Molteni / Horacio Zeballos [4] Andres Molteni / Horacio Zeballos [4] 6 5 10 Vincitori: MOLTENI / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 J. Sebastian Cabal / Farah 0-1 0-2 0-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 df 1-9 2-9 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Molteni / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 J. Sebastian Cabal / Farah 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Molteni / Zeballos 0-15 15-15 30-15 5-4 → 5-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molteni / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Farah 1-4 → 2-4 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Molteni / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [1] Dominic Thiem vs Aljaz Bedene (non prima ore: 18:00)



ATP Buenos Aires Dominic Thiem [1] Dominic Thiem [1] 6 6 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 2 4 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 ace 15-15 2-3 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP New York 250 | Indoor | $668.460 – Finali

STADIUM COURT – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Wesley Koolhof / Artem Sitak vs [2] Max Mirnyi / Philipp Oswald



ATP New York Wesley Koolhof / Artem Sitak Wesley Koolhof / Artem Sitak 4 6 6 Max Mirnyi / Philipp Oswald [2] Max Mirnyi / Philipp Oswald [2] 6 4 10 Vincitori: MIRNYI / OSWALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 M. Mirnyi / Oswald 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 W. Koolhof / Sitak 40-15 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 M. Mirnyi / Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Mirnyi / Oswald 40-40 1-1 → 2-1 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 W. Koolhof / Sitak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 2-2 W. Koolhof / Sitak 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Mirnyi / Oswald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [1] Kevin Anderson vs [2] Sam Querrey (non prima ore: 21:30)