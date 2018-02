Novak Djokovic potrebbe tornare in campo a maggio nel torneo di Madrid?

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo, potrebbe tornare in campo solo durante la stagione su terra battuta dopo aver subito un intervento chirurgico al gomito destro, che lo ha già costretto a perdere tutta la seconda parte della stagione nel 2017.

Il trentenne serbo, attualmente al 14esimo posto ATP, non ha ancora deciso quando tornerà, ma in una lunga intervista di suo padre al quotidiano serbo “Novosti” ha chiarito che questo ritorno potrebbe avvenire soltanto nel Masters 1000 di Madrid in programma nella prima settimana di maggio.

“Si sta riprendendo bene e potrebbe tornare a maggio, o anche prima, non lo so con precisione”, ha detto Srdan Djokovic.