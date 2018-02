Roger Federer e la prima posizione mondiale: “Penso che le mie figlie saranno molto commosse se tornerò ad essere il numero uno”

Roger Federer ha confidato che la possibilità di tornare in vetta alle classifiche mondiali questa settimana è vista con grande attesa da tutte le persone che lo circondano: lo staff tecnico, la famiglia e, naturalmente, le sue due figlie più grandi, che già capiscono il lavoro che svolge il padre.

“Penso che le mie figlie saranno molto commosse se tornerò ad essere il numero uno, perché sanno che questa posizione è occupata da Rafa in questo momento. Non conoscono però che ho buone possibilità di ridiventarlo e sono vicino ad essere il numero uno del mondo. Tutto questo per me è una vittoria del mio team, e delle persone che mi hanno aiutato a tornare a questo livello “, ha detto lo svizzero.

Federer, che ha battuto Ruben Bemelmans per 6-1 e 6-2 al primo turno in 47 minuti, affronterà questa sera Philipp Kohlschreiber con il quale non ha mai perso in 13 partite.