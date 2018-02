Challenger Bergamo: Wild card a Gianluigi Quinzi

Nel frattempo, la Federazione Italiana Tennis ha comunicato il beneficiario della wild card a disposizione del Settore Tecnico.

La FIT ha scelto di premiare Gianluigi Quinzi. Il marchigiano, ex n.1 del mondo junior, viene da un interessante inizio di stagione. Ha già giocato quattro tornei Futures, intascando due titoli: uno ad Antalya e uno a Sharm El Sheikh, entrambi sul cemento all’aperto.

La bella figura alle Next Gen ATP Finals ha rilanciato un ragazzo su cui il tennis italiano puntava tantissimo. A 22 anni appena compiuti, è risalito al numero 316 ATP. Per lui sarà la seconda apparizione a Bergamo: aveva già giocato nel 2014, appena uscito dal mondo junior, perdendo al primo turno contro Jan Hernych in una partita che aveva portato tantissimo pubblico al PalaNorda. Detto che un’altra wild card è andata all’olandese Thiemo De Bakker, restato due inviti a disposizione degli organizzatori.