ATP Rotterdam: I risultati del Turno Decisivo di Quali. Andreas Seppi si ferma al turno decisivo. L’azzurro è stato ripescato come lucky loser

Andreas Seppi fuori al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rotterdam.

Il 33enne di Caldaro, numero 77 Atp e quarta testa di serie delle “quali”, è stato battuto dal 28enne slovacco Martin Klizan, numero 147 Atp in due set.

Seppi però è stato ripescato come lucky loser dopo il forfait di Tsonga e al primo turno sfiderà il portoghese Joao Sousa.

Md

(1/WC) Federer, Roger vs (Q) Bemelmans, Ruben

Kohlschreiber, Philipp vs Khachanov, Karen

Haase, Robin vs (WC) de Bakker, Thiemo

(WC) Griekspoor, Tallon vs (5) Wawrinka, Stan

(3) Zverev, Alexander vs Ferrer, David

Sousa, Joao vs (LL) Seppi, Andreas

Gasquet, Richard vs (Q) Herbert, Pierre-Hugues

(Q) Medvedev, Daniil vs (9) Muller, Gilles

(6) Berdych, Tomas vs Zverev, Mischa

Struff, Jan-Lennard vs Troicki, Viktor

(Q) Klizan, Martin vs Lopez, Feliciano

Paire, Benoit vs (4) Goffin, David

(7) Pouille, Lucas vs Rublev, Andrey

Dzumhur, Damir vs (SE) Copil, Marius

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Krajinovic, Filip

Sugita, Yuichi vs (2) Dimitrov, Grigor

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.862.925 – TD Quali

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ruben Bemelmans vs [WC] Tim Van Rijthoven



ATP Rotterdam Ruben Bemelmans Ruben Bemelmans 6 6 Tim Van Rijthoven Tim Van Rijthoven 4 3 Vincitore: R. BEMELMANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 4-2 T. Van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Van Rijthoven 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 T. Van Rijthoven 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Bemelmans 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 T. Van Rijthoven 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 R. Bemelmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 R. Bemelmans 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Van Rijthoven 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Andreas Seppi vs Martin Klizan



ATP Rotterdam Andreas Seppi [4] Andreas Seppi [4] 3 6 Martin Klizan Martin Klizan 6 7 Vincitore: M. KLIZAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

7 Aces 33 Double Faults 353% 1st Serve % 62%37/46 (80%) 1st Serve Points Won 34/48 (71%)12/41 (29%) 2nd Serve Points Won 15/29 (52%)5/9 (56%) Break Points Saved 9/11 (82%)11 Service Games Played 1014/48 (29%) 1st Return Points Won 9/46 (20%)14/29 (48%) 2nd Return Points Won 29/41 (71%)2/11 (18%) Break Points Won 4/9 (44%)10 Return Games Played 1149/87 (56%) Total Service Points Won 49/77 (64%)28/77 (36%) Total Return Points Won 38/87 (44%)77/164 (47%) Total Points Won 87/164 (53%)

77 Ranking 147

33 Age 28

Bolzano, Italy Birthplace Bratislava, Slovakia

Caldaro, Italy Residence Bratislava, Slovakia

6’3″ (190 cm) Height 6’3″ (190 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2002 Turned Pro 2007

3/2 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 5

$8,976,065 Career Prize Money $4,275,667

3. Jonathan Erlich / Stefanos Tsitsipas vs [WC] Sander Arends / Thiemo de Bakker (non prima ore: 14:00)



ATP Rotterdam Jonathan Erlich / Stefanos Tsitsipas Jonathan Erlich / Stefanos Tsitsipas 6 6 6 Sander Arends / Thiemo de Bakker Sander Arends / Thiemo de Bakker 7 4 10 Vincitori: ARENDS / DE BAKKER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 S. Arends / de Bakker 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 df 3-3 4-3 df 5-3 6-3 ace 7-3 df 7-4 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Arends / de Bakker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Erlich / Tsitsipas 0-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 S. Arends / de Bakker 0-15 0-30 3-3 → 4-3 J. Erlich / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Arends / de Bakker 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Erlich / Tsitsipas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 S. Arends / de Bakker 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 S. Arends / de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Arends / de Bakker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 4-3 → 4-4 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Arends / de Bakker 0-15 0-30 15-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Arends / de Bakker 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Erlich / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Arends / de Bakker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Erlich / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Daniil Medvedev vs [7] Nicolas Mahut



ATP Rotterdam Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 6 Nicolas Mahut [7] Nicolas Mahut [7] 4 4 Vincitore: D. MEDVEDEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Mahut 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 N. Mahut 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A df A-40 ace 2-1 → 3-1 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Mahut 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Mahut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Pierre-Hugues Herbert vs [8] Ricardas Berankis