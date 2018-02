ATP Quito, Sofia e Montpellier: I risultati delle Semifinali. Grande sfortuna per Jo Wilfried Tsonga a Montpellier. Wawrinka eliminato a Sofia

Al torneo ATP 250 di Sofia Stan Wawrinka non è riuscito a superare lo scoglio delle semifinali. Mirza Basic (129) ha infatti battuto l’elvetico in due set, con i parziali di 7-6 (8/6) 6-4, guadagnandosi il pass per la finale.

Un ostico primo set, con una sola palla beak non sfruttata da ambo i lati, ha visto Stan cedere solamente al tie-break. La seconda frazione di gioco è invece cominciata meglio, con lo svizzero capace di rubare la battuta al quinto game; il bosniaco è stato però bravo a fare due break consecutivi e portarsi a casa il match.

A Montpellier grande sfortuna per Jo Wikfried Tsonga che dopo aver mancato due palle match si è ritirato avanti per 6-1 5 pari contro Lucas Pouille per un dolore al bicipite femorale.

Sul 6-1 5-5, e dopo aver sprecato 2 MP, Tsonga si ritira per un dolore al bicipite femorale: @la_pouille avanza in finale! #tennis #ATP pic.twitter.com/OjLHYvMUDK — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 10 febbraio 2018

ATP Quito 250 | Terra | $501.345 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Andrej Martin vs [Q] Roberto Carballes Baena



ATP Quito Andrej Martin Andrej Martin 6 3 2 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 4 6 6 Vincitore: R. CARBALLES BAENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Martin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Martin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Carballes Baena 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Carballes Baena 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Martin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Martin 0-15 15-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Martin 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Martin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Thiago Monteiro vs [2] Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 21:00)



ATP Quito Thiago Monteiro Thiago Monteiro 4 7 4 Albert Ramos-Vinolas [2] Albert Ramos-Vinolas [2] 6 6 6 Vincitore: A. RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Ramos-Vinolas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Monteiro 0-15 15-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 T. Monteiro 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Nicolas Jarry / Hans Podlipnik-Castillo vs Austin Krajicek / Jackson Withrow



ATP Quito Nicolas Jarry / Hans Podlipnik-Castillo Nicolas Jarry / Hans Podlipnik-Castillo 7 6 Austin Krajicek / Jackson Withrow Austin Krajicek / Jackson Withrow 6 3 Vincitori: JARRY / PODLIPNIK-CASTILL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 A. Krajicek / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Krajicek / Withrow 15-0 30-0 30-15 4-1 → 4-2 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Krajicek / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Krajicek / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 df ace 6-6 → 7-6 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Krajicek / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Krajicek / Withrow 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Krajicek / Withrow 15-0 15-15 30-15 3-3 → 3-4 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Krajicek / Withrow 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Krajicek / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Jarry / Podlipnik-Castillo 15-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / Withrow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345 – Semifinali

CENTER COURT – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Marius Copil vs [Q] Jozef Kovalik



ATP Sofia Marius Copil Marius Copil 6 6 Jozef Kovalik Jozef Kovalik 4 2 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Copil 0-15 15-15 ace 15-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-1 → 5-2 M. Copil 15-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A A-40 5-3 → 5-4 M. Copil 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Copil 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Scott Lipsky / Divij Sharan vs [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop



ATP Sofia Scott Lipsky / Divij Sharan Scott Lipsky / Divij Sharan 4 2 Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] Robin Haase / Matwe Middelkoop [4] 6 6 Vincitori: HAASE / MIDDELKOOP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Haase / Middelkoop 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-5 → 2-6 S. Lipsky / Sharan 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 2-5 R. Haase / Middelkoop 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Lipsky / Sharan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Lipsky / Sharan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 1-2 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Lipsky / Sharan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Haase / Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Lipsky / Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Haase / Middelkoop 40-0 3-4 → 3-5 S. Lipsky / Sharan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 R. Haase / Middelkoop 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 S. Lipsky / Sharan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Haase / Middelkoop 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 S. Lipsky / Sharan 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-2 → 0-3 R. Haase / Middelkoop 15-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Lipsky / Sharan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [1] Stan Wawrinka vs [Q] Mirza Basic (non prima ore: 17:00)



ATP Sofia Stan Wawrinka [1] Stan Wawrinka [1] 6 4 Mirza Basic Mirza Basic 7 6 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Basic 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Basic 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 df 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 M. Basic 30-0 ace 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Basic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Basic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345 – Semifinali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [1] David Goffin vs [5] Richard Gasquet



ATP Montpellier David Goffin [1] David Goffin [1] 4 6 3 Richard Gasquet [5] Richard Gasquet [5] 6 0 6 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Gasquet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 R. Gasquet 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-0 → 4-0 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 0-15 0-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 0-15 15-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Jo-Wilfried Tsonga vs [2/WC] Lucas Pouille



ATP Montpellier Jo-Wilfried Tsonga [3] Jo-Wilfried Tsonga [3] 0 6 5 Lucas Pouille [2] • Lucas Pouille [2] 0 1 5 Vincitore: L. POUILLE per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Pouille 5-5 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Tsonga 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-1 → 6-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 5-0 → 5-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 4-0 J. Tsonga 15-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 L. Pouille 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. Tristan Lamasine / Lucas Pouille vs Ken Skupski / Neal Skupski