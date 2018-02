ATP Rotterdam: Il Tabellone di Qualificazione. Thomas Fabbiano e Andreas Seppi ai nastri di partenza.

ATP Rotterdam 500 | Indoor | e1.862.925

(1) Medvedev, Daniil vs (Alt) Kubot, Lukasz

(WC) Van de Zandschulp, Botic vs (7) Mahut, Nicolas

(2) Istomin, Denis vs Bemelmans, Ruben

(WC) Van Rijthoven, Tim vs (6) Fabbiano, Thomas

(3) Herbert, Pierre-Hugues vs Ignatik, Uladzimir

Bachinger, Matthias vs (8) Berankis, Ricardas

(4) Seppi, Andreas vs (WC) Griekspoor, Scott

Klizan, Martin vs (5) Tsitsipas, Stefanos

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Daniil Medvedev vs [Alt] Lukasz Kubot

2. [WC] Tim Van Rijthoven vs [6] Thomas Fabbiano (non prima ore: 12:00)

3. Matthias Bachinger vs [8] Ricardas Berankis

4. Martin Klizan vs [5] Stefanos Tsitsipas

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Denis Istomin vs Ruben Bemelmans

2. [WC] Botic Van de Zandschulp vs [7] Nicolas Mahut (non prima ore: 12:00)

3. [3] Pierre-Hugues Herbert vs Uladzimir Ignatik

4. [4] Andreas Seppi vs [WC] Scott Griekspoor