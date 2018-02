Roger Federer ed i 155 punti su Rafael Nadal. Roger potrebbe diventare il n.1 più “anziano” della Storia

Se dovesse raggiungere la semifinale del torneo ATP 500 di Rotterdam, Roger Federer diventerebbe il più anziano numero 1 al mondo della storia del tennis.

Il campione elvetico ha infatti deciso ieri di prendere parte per la nona volta alla competizione che comincerà il 12 febbraio, dove potrebbe ottenere i 155 punti che lo separano da Rafael Nadal, il quale invece non sarà al via.

“È un torneo speciale ricordo di averci giocato per la prima volta nel 1999 ed è stato uno dei primi che mi ha permesso di crescere ad alti livelli”, ha dichiarato King Roger sul suo sito.