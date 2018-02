Andreas Seppi supera Youzhny in due set e approda al secondo turno dell’Atp 250 di Sofia

Bella vittoria per Andreas Seppi al primo turno del torneo Atp 250 di Sofia (Indoor, € 501.345).

Il tennista altoatesino ha superato il russo Mikhail Youzhny, 35 anni, Nr. 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e undici minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il lussemburghese Gilles Muller, giocatore temuto su campi indoor. Seppi dovrà tenere alta la concentrazione su ogni 15 e trovare ottime percentuali al servizio, per approdare a un eventuale quarto di finale che non si preannuncia proibitivo.

Positiva prestazione di Andreas; l’italiano ha trovato ottime percentuali con la prima di servizio e ha gestito ottimamente i punti chiave del match. Buone indicazioni anche dal punto di vista fisico e del gioco, ordinato, regolare ed efficace.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: buon inizio da parte dell’azzurro, subito incisivo al servizio e da fondo.

Il russo riesce a controbattere per i primi giochi, poi Andreas prende fiducia e inizia a guadagnare punti.

La svolta la troviamo nel sesto game, quando Seppi si porta sullo 0-40, si vede annullare la prima palla break ma concretizza la seconda.

E’ 4-2 per l’altoatesino in 14 minuti di gioco.

L’italiano è concentrato e ben messo in campo e non concede nulla all’avversario. Youzhny prova a salire di ritmo ma non cambia le sorti del parziale.

Il nono game è decisivo. Andreas va sotto 0-40, annulla con coraggio e bravura le tre palle break e chiude il set alla prima palla utile.

E’ 6-3 per l’azzurro in 29 minuti di gioco.

Secondo set: inizio equilibrato ma Seppi ne esce ancora vincitore.

L’italiano brekka già nel primo game ai vantaggi e tiene a bada il ritorno russo, annullando un’insidiosa palla break nel quarto game.

Si gira così sul 3-1 per Andreas dopo 22 minuti di gioco.

Seppi inserisce il pilota automatico e non concede più nulla: è’ perfetto al servizio e fa la differenza col diritto.

Youzhny è costretto alla resa e, al primo match point a disposizione dell’azzurro, alza bandiera bianca.

E’ 6-4 per Seppi in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Sofia Mikhail Youzhny Mikhail Youzhny 3 4 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 M. Youzhny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 M. Youzhny 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 M. Youzhny 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Youzhny 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Youzhny 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

M. Youzhny – A. Seppi

01:13:09

6 Aces 4

1 Double Faults 2

68% 1st Serve % 53%

23/34 (68%) 1st Serve Points Won 25/30 (83%)

10/16 (63%) 2nd Serve Points Won 17/27 (63%)

3/5 (60%) Break Points Saved 4/4 (100%)

9 Service Games Played 10

5/30 (17%) 1st Return Points Won 11/34 (32%)

10/27 (37%) 2nd Return Points Won 6/16 (38%)

0/4 (0%) Break Points Won 2/5 (40%)

10 Return Games Played 9

33/50 (66%) Total Service Points Won 42/57 (74%)

15/57 (26%) Total Return Points Won 17/50 (34%)

48/107 (45%) Total Points Won 59/107 (55%)

92 Ranking 77

35 Age 33

Moscow, Russia Birthplace Bolzano, Italy

Moscow, Russia Residence Caldaro, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

160 lbs (72 kg) Weight 165 lbs (75 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

1999 Turned Pro 2002

0/1 Year to Date Win/Loss 3/2

0 Year to Date Titles 0

10 Career Titles 3

$13,912,905 Career Prize Money $8,976,065

Davide Sala