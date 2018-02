Coppa Davis 2018, Group I America: I risultati del primo turno

Nel weekend si sono giocati tre incontri del primo turno del Group I di Coppa Davis per quanto riguarda la zona americana.

Il Cile ha sconfitto l’Ecuador per 3-1 a Santiago ed ha raggiunto l’Argentina al secondo turno (si giocherà nel paese albiceleste dal 6 al 7 aprile).

Schiacciante vittoria della Colombia che, come da pronostico, non ha lasciato scampo a Barbados: 4-0 il risultato finale, impegnati tutti e cinque i giocatori convocati dal selezionatore Pablo Gonzalez.

Vince, al cardiopalma, anche il Brasile che supera in trasferta la Repubblica Dominicana, priva di Estrella Burgos, per 3-2: decisivo il successo di Sorgi su Cid Subervi per 6-4 al terzo set.

CILE vs ECUADOR 3-1

Jarry (CHI) b. Endara (ECU) 6-2 6-3

Quiroz (ECU) b. Lama (CHI) 6-3 6-7(11) 6-3

Jarry/Podlipnik-Castillo (CHI) b. Hidalgo/Quiroz (ECU) 7-6(6) 7-6(5)

Jarry (CHI) b. Quiroz (ECU) 6-4 7-6(6)

Lama (CHI) vs Endara (ECU) – Non disputato

BARBADOS vs COLOMBIA 0-4

Galan (COL) b. Lewis (BAR) 6-0 6-4

Gonzalez (COL) b. King (BAR) 7-5 6-3

Cabal/Farah (COL) b. King/Lewis (BAR) 6-2 7-6(4)

Rodriguez (COL) b. Lawrence (BAR) 6-3 6-0

Lewis (BAR) vs Gonzalez (COL) – Non disputato

REPUBBLICA DOMINICANA vs BRASILE 2-3

Hernandez-Fernandez (DOM) b. Sorgi (BRA) 6-2 4-6 7-6(3)

Monteiro (BRA) b. Cid Subervi (DOM) 6-7(6) 7-5 6-2

Demoliner/Melo (BRA) b. Hardt/Olivares (DOM) 6-3 6-4

Hernandez-Fernandez (DOM) b. Monteiro (BRA) 6-4 7-6(4)

Sorgi (BRA) b. Cid Subervi (DOM) 6-7(8) 6-1 6-4

SECONDO TURNO GROUP I AMERICA (6-7 APRILE 2018):

Argentina vs Cile

Colombia vs Brasile

Lorenzo Carini