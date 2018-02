Coppa Davis 2018, Group I Asia/Oceania: i risultati del primo turno. Clamorosa vittoria del Pakistan sulla Sud Corea

Sono due gli incontri del Group I di Coppa Davis della zona Asia/Oceania che si sono giocati tra venerdì e sabato.

La Cina ha sconfitto la Nuova Zelanda per 3-1, mentre il Pakistan ha sfruttato al meglio il fattore superficie (erba all’aperto) per sorprendere la Corea del Sud per 4-0.

CINA vs NUOVA ZELANDA 3-1

La Cina rispetta il pronostico, batte agevolmente la Nuova Zelanda e si qualifica per il secondo turno del Group I Asia/Oceania. La nazionale guidata da Wei Jiang incontrerà l’india, prima testa di serie, fra il 6 e il 7 aprile.

Statham (NZL) b. Di Wu (CHN) 2-6 6-4 6-4

Zhang (CHN) b. Venus (NZL) 5-7 6-1 6-2

Gong/Zhang (CHN) b. Daniell/Sitak (NZL) 6-4 6-4

Yibing Wu (CHN) b. Statham (NZL) 1-6 6-3 6-4

Di Wu (CHN) vs Venus (NZL) – Non disputato

PAKISTAN vs COREA DEL SUD 4-0

Clamorosa vittoria del Pakistan: ad Islamabad, sull’erba outdoor, la nazionale capitanata da Hamid Ul Haq, presentatasi all’appuntamento con nessun giocatore meglio piazzato del 1700° posto del ranking mondiale di singolare, ha battuto la Corea del Sud per 4-0.

In evidenza l’esperto doppista Aisam Qureshi, 37 anni: il n.30 della classifica di specialità è stato schierato anche in singolare ed è riuscito a battere il n.178 Kwon al tiebreak del terzo set. Molto bene anche k’altro 37enne Aqeel Khan, vittorioso nel secondo singolare e nel doppio con Qureshi.

Qureshi (PAK) b. Kwon (KOR) 6-3 1-6 7-6(6)

Khan (PAK) b. Hong (KOR) 4-6 7-5 7-5

Khan/Qureshi (PAK) b. Kwon/Lim (KOR) 7-6(8) 6-4

Akbar (PAK) b. Minjong Park (KOR) 7-6(2) 7-6(5)

Qureshi (PAK) vs Hong (KOR) – Non disputato

SECONDO TURNO GROUP I ASIA/OCEANIA (6-7 APRILE 2018):

Cina vs India

Pakistan vs Uzbekistan

Lorenzo Carini