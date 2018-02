ATP Sofia e Montpellier: I risultati del primo turno di Quali. Si salva il solo Caruso. Eliminati in Francia Berrettini e Donati che manca anche un match point. Sonego perde la gara di tiebreak contro Gulbis a Sofia. Fuori anche Vanni e Napolitano

Matteo Berrettini è uscito di scena all’esordio nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier.

Il 21enne romano, numero 128 del ranking mondiale e prima testa di serie delle “quali”, ha ceduto con il punteggio di 63 36 63, in un’ora e 42 minuti, all’argentino Marco Trungelliti, numero 256 Atp.

Fuori anche Matteo Donati, numero 266 del ranking mondiale, che è stato sconfitto all’esordio dal francese Kenny De Schepper, numero 145 Atp e quarta testa d serie delle “quali” al tiebreak del terzo set.

Da segnalare che Donati nel tiebreak del terzo set ha mancato un vantaggio di 5 a 2, con un minibreak di vantaggio, ed ha anche sprecato una palla match sul 6 a 5, ma al servizio c’era il transalpino.

Esordio amaro per Lorenzo Sonego nelle qualificazioni deltorneo ATP 250 di Sofia.

Il 22enne torinese, numero 173 del ranking mondiale e sesta testa di seri delle “quali”, ha ceduto con il punteggio di 67(5) 76(2) 76(2), dopo due ore e 49 minuti, al lettone Ernests Gulbis, numero 198 Atp ed ex top ten.

Out anche Stefano Napolitano, numero 209 del ranking mondiale, sconfitto al primo turno per 46 64 63 dallo slovacco Jozef Kovalik, numero 187 Atp.

Si salva il solo Salvatore Caruso che ha sconfitto nel derby Luca Vanni, in due set.

Domani al turno finale sfiderà Martin Klizan, n.4 del seeding cadetto.

ATP Sofia 250 | Indoor | e501.345 – 1° Turno Quali

CENTER COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Florian Mayer vs John-Patrick Smith



2. [2] Mirza Basic vs [WC] Alexandar Lazov



3. [3] Oscar Otte vs [WC] Alexandar Lazarov



4. [4] Martin Klizan vs Tobias Kamke (non prima ore: 17:00)



COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ernests Gulbis vs [6] Lorenzo Sonego



2. Tomislav Brkic vs [5] Mats Moraing



3. Stefano Napolitano vs [8] Jozef Kovalik



4. Luca Vanni vs [7] Salvatore Caruso



Lo Spot di Sofia

(1) Mayer, Florian vs Smith, John-Patrick

Gulbis, Ernests vs (6) Sonego, Lorenzo

(2) Basic, Mirza vs (WC) Lazov, Alexandar

Brkic, Tomislav vs (5) Moraing, Mats

(3) Otte, Oscar vs (WC) Lazarov, Alexandar

Napolitano, Stefano vs (8) Kovalik, Jozef

(4) Klizan, Martin vs Kamke, Tobias

Vanni, Luca vs (7) Caruso, Salvatore

ATP Montpellier 250 | Indoor | e501.345 – 1°Turno

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Vincent Millot vs [5] Gleb Sakharov



2. [4] Kenny De Schepper vs Matteo Donati



3. [Alt] Antoine Hoang vs [7] Jaume Munar



4. [2] Norbert Gombos vs [WC] Tristan Lamasine



Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Yannick Maden vs [WC] Elliot Benchetrit



2. [1] Matteo Berrettini vs Marco Trungelliti



3. Benjamin Bonzi vs [8] Carlos Taberner



4. Bernabe Zapata Miralles vs [6] Ricardo Ojeda Lara



Lo spot di Montpellier

(1) Berrettini, Matteo vs Trungelliti, Marco

Bonzi, Benjamin vs (8) Taberner, Carlos

(2) Gombos, Norbert vs (WC) Lamasine, Tristan

Zapata Miralles, Bernabe vs (6) Ojeda Lara, Ricardo

(3) Maden, Yannick vs (WC) Benchetrit, Elliot

Millot, Vincent vs (5) Sakharov, Gleb

(4) De Schepper, Kenny vs Donati, Matteo

(Alt) Hoang, Antoine vs (7) Munar, Jaume