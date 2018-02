Davis Cup: Parlano Fabio Fognini, Andreas Seppi e Corrado Barazzutti (con gli Highlights della prima giornata con il Giappone)

Fognini : “Sono contento per la vittoria, quello con Daniel era un punto importante per la squadra, ma è stata una brutta partita, non sono soddisfatto del tennis che ho espresso. Non importa, in Davis devi saper vincere anche questi incontri con quello che hai e oggi non era molto. E’ stato senza dubbio il match più brutto che ho giocato dall’inizio della stagione, ne sono consapevole, ma l’ho portato a casa ed era ciò che contava oggi. Ho servito male e commesso troppi errori non forzati. Ad un certo punto mi sono innervosito, ma continuavo a ripetere a Corrado che ce l’avrei messa tutta e se perdevo l’avrei fatto lottando fino all’ultima palla. Solo alla fine mi sono un po’ sciolto. Negli ultimi due giorni di allenamento ho avvertito un dolore alla spalla: il dottor Parra è riuscito a sistemarlo, ma durante la partita il dolore si è fatto di nuovo sentire. E’ i primo match in Davis che vinco da Papà, certo potevo fare meno fatica, ma va bene così. Lo dedico a Flavia e Federico”.

Seppi : “Perdere dopo aver avuto match point fa male, a sprazzi penso di aver giocato un buon tennis, ma in certe fasi dell’incontro ero poco incisivo soprattutto con il diritto. Le palline sono molto dure ed è difficile controllarle, ma non vuole essere una scusa. Ho lottato e purtroppo è andata male. Ora però c’è da pensare al doppio e agli altri due singolari, la sfida non finisce qui”.

Barazzutti : “In Davis può accadere di tutto ed oggi è stato proprio così. Il match di Fabio è girato a nostro favore, quello di Andreas no. Su quel match point ci avevamo fatto la bocca, chiudere la prima giornata sul 2-0 sarebbe stato importante. Entrambi hanno giocato due veri match da Davis, con il cuore e per la squadra. Hanno interpretato alla perfezione i valori di questa manifestazione. Questo è un gran bel gruppo e lo spirito è quello giusto. Sapevamo che la sfida con il Giappone, per di più in trasferta, sarebbe stata dura. I due match di oggi lo hanno confermato. Ora pensiamo al doppio di domani e ai due singolari di domenica con l’obiettivo di chiudere a nostro favore l’incontro”.