Davis Cup: Il sorteggio degli incontri di Primo Turno del World Group. Interessante la sfida tra Australia e Germania

Questi gli incontri completi del Primo turno del World Group di Davis Cup 2018.

Sta per iniziare l’edizione 2018 della Coppa Davis. Sicuramente interessante la sfida tra Australia e Germania.

Alex De Miñaur, una delle grandi rivelazioni di inizio stagione, aprirà la sfida contro il numero 5 del mondo Alexander Zverev in uno scontro che si prevede di grande qualità, visto che stiamo parlando di due dei principali giocatori della Next Gen. Nel secondo incontro di venerdì, Nick Kyrgios affronterà Jan-Lennard Struff.

Sarà l’incontro tra Henri Laaksonen (ATP 123) e Dimitri Popko (231) ad aprire la sfida di Coppa Davis tra Kazakistan e Svizzera. Il match valido per il primo turno, in programma venerdì ad Astana, precederà quello tra Adrian Bodmer (485) e Mikhail Kukuschkin (73).

La selezione elvetica, capitanata da Severin Lüthi, non supera la prima fase da quattro anni, quando riuscì a portare a casa l’Insalatiera.

[1] FRANCIA – OLANDA

“Halle Olympique, Albertville, Francia”

Superficie: Cemento – Rebound Ace Synpave, Indoor

PRECEDENTI 10-0

Lucas Pouille (FRA) v Thiemo de Bakker (NED)

Richard Gasquet (FRA) v Robin Haase (NED)

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) v Mattwe Middelkoop/Jean-Julier Rojer (NED)

Lucas Pouille (FRA) v Robin Haase (NED)

Richard Gasquet (FRA) v Thiemo de Bakker (NED)

GIAPPONE – [8] ITALIA

“Morioka Takaya Arena, Morioka, Giappone”

Superficie: Cemento – GreenSet Pro, Indoor

PRECEDENTI 0-2

Taro Daniel (JPN) v Fabio Fognini (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Andreas Seppi (ITA)

Ben McLachlan/Yasutaka Uchiyama (JPN) v Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA)

Yuichi Sugita (JPN) v Fabio Fognini (ITA)

Tara Daniel (JPN) v Andreas Seppi (ITA)

SPAGNA – [3] GRAN BRETAGNA

“Club de Tenis Puente Romano, Marbella, Spagna”

Superficie: Terra, Outdoor

PRECEDENTI 5-8

Albert Ramos-Vinolas (SPN) v Liam Broady (GBR)

Roberto Bautista-Agut (SPN) v Cameron Norrie (GBR)

Pablo Carreno Busta/Feliciano Lopez (SPN) v Dominic Inglot/Jamie Murray (GBR)

Albert Ramos-Vinolas (SPN) v Cameron Norrie (GBR)

Roberto Bautista-Agut (SPN) v Liam Broady (GBR)

[6] AUSTRALIA – GERMANIA

“Pat Rafter Arena, Brisbane, Australia”

Superficie: Plexicushion Prestige, Outdoor

PRECEDENTI 4-3

Alex De Minaur (AUS) v Alexander Zverev (GER)

Nick Kyrgios (AUS) v Jan-Lennard Struff (GER)

Matthew Ebden/John Peers (AUS) vs Peter Gojowczyk/Tim Puetz (GER)

Nick Kyrgios (AUS) vs Alexander Zverev (GER)

Alex De Minaur (AUS) vs Jan-Lennard Struff (GER)

KAZAKHSTAN – [5] SVIZZERA

“National Tennis Centre, Astana, Kazakhstan”

Superficie: Cemento, GreenSet Grand Prix Cup, Indoor

PRECEDENTI 1-1

Dmitry Popko (KAZ) v Henri Laaksonen (SUI)

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Adrian Bodmer (SUI)

Timur Khabibulin/Aleksandr Nedovyesov v Marc-Andrea Huesler/Luca Margaroli

Mikhail Kukushkin (KAZ) v Henri Laaksonen (SUI)

Dmitry Popko (KAZ) v Adrian Bodmer (SUI)

[4] CROAZIA – CANADA

“Sportska Dvorana Gradski Vrt, Osijek, Croazia”

Superficie: Terra, Indoor

PRECEDENTI 0-0

Borna Coric (CRO) v Denis Shapovalov (CAN)

Viktor Galovic (CRO) v Peter Polansky (CAN)

Franko Skugor/Ivan Dodig (CRO) v Daniel Nestor/Vasek Pospisil (CAN)

Viktor Galovic (CRO) v Denis Shapovalov (CAN)

Borna Coric (CRO) v Peter Polansky (CAN)

[7] SERBIA – USA

“Sportski Centar Cair, Nis, Serbia”

Superficie: Terra, Indoor

PRECEDENTI 2-0

Laslo Djere (SRB) v Sam Querrey (USA)

Dusan Lajovic (SRB) v John Isner (USA)

Nikola Milojevic/Miljan Zekic (SRB) v Ryan Harrison/Steve Johnson (USA)

Dusan Lajovic (SRB) v Sam Querrey (USA)

Laslo Djere (SRB) v John Isner (USA)

[2] BELGIO – UNGHERIA

“Country Hall du Sart-Tilman, Liège, Belgio”

Superficie: Cemento, Indoor

PRECEDENTI 7-5

Ruben Bemelmans (BEL) v Marton Fucsovics (HUN)

David Goffin (BEL) v Attila Balazs (HUN)

Julien Cagnina/Joris De Loore (BEL) v Attila Balazs/Marton Fucsovics

David Goffin (BEL) v Marton Fucsovics (HUN)

Ruben Bemelmans (BEL) v Attila Balazs (HUN)