David Nalbandian su Roger Federer: “È diverso da tutti, perché la sua tecnica e i suoi gesti sono praticamente perfetti”

Il trionfo di Roger Federer all’Australian Open è ancora sotto gli occhi di tutti.

Ci sono diverse personalità che ne hanno parlato tra cui anche David Nalbandian, ex top ten argentino.

L’ex numero 3 del mondo ha mostrato tutta la sua ammirazione per lo svizzero: “È uno dei migliori nella storia, non solo per i titoli che ha conquistato, ma anche per la sua età e longevità. È incredibile che a 36 anni mantiene questo livello di gioco. È proprio bello da vedere. È diverso da tutti, perché la sua tecnica e i suoi gesti sono praticamente perfetti, il che significa che ha meno infortuni rispetto agli altri e gioca con meno sforzi”.