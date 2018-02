Victoria Azarenka invitata anche ad Indian Wells: “non potrei essere più felice di ritornare nel deserto a marzo a competere per il mio terzo titolo in questo torneo”

Dopo Doha, il torneo Indian Wells ha deciso di assegnare una wild card a Victoria Azarenka.

L’ex numero uno del mondo non gioca dal torneo di Wimbledon dopo la battaglia legale per la custodia di suo figlio, ma la situazione sembra risolta e Vika è pronta per tornare alle competizioni.

“Mi è sempre piaciuto giocare a Indian Wells, e non potrei essere più felice di ritornare nel deserto a marzo e competere per il mio terzo titolo in questo torneo. Dopo aver vinto due volte qui, questo torneo ha un posto speciale nel mio cuore e non vedo l’ora di giocare davanti alle migliori giocatrici del circuito “, ha detto l’Azarenka, che ha vinto Indian Wells nel 2012 e nel 2016.

Il torneo WTA Premier Mandatory si svolgerà dal 5 al 18 marzo.