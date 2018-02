Nuova lega giocatori: i pareri dei tennisti

Fondare un sindacato autonomo, distinto dall’ATP, per garantire ed estendere gli interessi anche ai tennisti non privilegiati. Questa idea, presentata da Novak Djokovic durante il consueto meeting tra giocatori tenutosi in occasione degli Australian Open, nasce a seguito dei guadagni degli atleti ritenuti insufficienti se messi a confronto con i considerevoli incassi dei tornei Major. Ai protagonisti sul campo, infatti, viene riconosciuto sotto forma di prize money solamente il 7% degli introiti totali di uno Slam. Una differenza notevole con la Lega professionistica NBA, ad esempio, in cui i cestisti percepiscono all’incirca il 50% degli incassi complessivi. Di norma, nelle manifestazione del circuito maggiore, i giocatori mettono in tasca propria una percentuale compresa tra il 15 e il 28%. Se da una parte sono incrementati in maniera evidente i premi (+113% negli ultimi 10 anni) anche nei tornei di fascia minore, dall’altra, secondo Djokovic, sarebbe necessario un intervento per ridurre la forbice tra “ricchi” e “poveri”. Una disuguaglianza non indifferente se si pensa che sono stati 42 i tennisti ad aver guadagnato oltre 1 milione di dollari in singolare nella passata stagione e che solamente in 188, disciplina del doppio esclusa, hanno oltrepassato la soglia dei 100.000 $ di guadagni lordi. La questione sollevata dal campione serbo non si limita al solo montepremi ma si interroga anche sul livello qualitativo dei tornei e sulla fitta programmazione in calendario. Una discussione trita e ritrita, in cui ATP (che rappresenta giocatori e tornei nella medesima misura) e tennisti hanno necessità e bisogni talvolta in antitesi. Doveroso sottolineare come l’istituzione di un sindacato implicherebbe decisioni duri e discutibili. Qual è la soluzione migliore?

OPINIONI TENNISTI

RAFAEL NADAL

“Ciò che conta davvero è fare in modo che ci siano più giocatori in grado di vivere grazie al tennis. Per fare questo i tennisti devono parlare tra loro, è secondario parlare di ‘unione’ o non ‘unione’. Il mercato è il mercato, non si può combattere – ha dichiarato il maiorchino in risposta alla domanda tra guadagni nel calcio e nel tennis -. Ogni sport va per la sua strada e i tennisti e tutto il movimento devono pensare a come rendere migliore lo spettacolo offerto – aggiunge Rafa – altrimenti non si otterrà nessun miglioramento”.

ROGER FEDERER

“La cosa buona è che tutti i tennisti stanno parlando fra loro. Quando non si parla, non si fa nulla. Non è una cosa che facciamo tutti i giorni. Non riusciamo ad essere tutti nella stessa stanza sempre. Possiamo stare insieme negli spogliatoi, fare qualche piccola riunione. Ma organizzarci per essere tutti insieme è molto difficile perché abbiamo tutti differenti impegni. Dobbiamo fare uno sforzo per essere insieme e parlare. Credo che qualunque sia l’argomento è positivo poter parlare e sembra che lo stiamo facendo”.

KEVIN ANDERSON

“Oggi le cose vanno meglio fino a 5 anni fa. Se sei top-100 ATP, hai un buon tenore di vita. Vogliamo giungere a 150, 200 e oltre – afferma il sudafricano – capisco che i giocatori vogliano di più, però capisco anche la visione opposta: il tour è composto al 50% da giocatori e al 50% dai tornei. Questo porta a contrasti e malumori, ma continueremo a cercare una buona soluzione. Prize money uguale tra donne e uomini? Sono temi di cui si dibatte costantemente – sostiene Kevin Anderson – ma per adesso non c’è molta sostanza”.

RYAN HARRISON

“Sono favorevole alla nascita di un sindacato dei giocatori: in un certo senso, le uniche persone che ci rappresentano lo fanno anche per conto dei tornei. Mi piacerebbe che ci fosse una forma di rappresentazione senza condizionamenti esterni. Non vogliamo andare contro i tornei, ma su certi argomenti potrebbe avere senso la presenza di una voce tutta per noi. Quando pensi a un giocatore dell’NBA o dell’NFL pensi a un conto in banca a sette cifre, cosa neanche immaginabile per la maggioranza dei giocatori iscritti ai main draw degli Slam”.

VIKTOR TROICKI

“È ridicola la percentuale di entrare degli Slam che poi percepiamo noi tennisti anche se loro dicono che stanno aumentato i premi in continuazione. È vero, ma stanno anche guadagnando molto di più rispetto al passato. Quindi c’è un problema”.

Luca Fiorino