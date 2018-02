Il tiebreak da 42 punti tra Olaso e Evgeny Karlosvsky: “Era come se avessimo giocato un intero set” (Video)

Lo spagnolo Guillermo Olaso e il russo Evgeny Karlosvsky hanno fatto questa settimana a Dallas un po ‘di storia, quando hanno giocato un tie-break di ben 42 punti.

È successo nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Challenger di Dallas, dove sta giocando, tra gli altri, Kei Nishikori approdato questa notte nei quarti di finale.

Guillermo Olaso ha finito per vincere questo tiebreak per 22-20, ma ha perso la partita con il punteggio di 6-7 (20), 6-1 7-6 (5).

“Di solito i tie-break non durano così a lungo. Era come se avessimo giocato un intero set, tale era l’energia che abbiamo speso in questo tie-break. Sembrava eterno “, ha ammesso lo spagnolo venticinquenne.

Olaso, ammette di aver celebrato il tiebreak come se fosse un incontro: “Ho alzato le braccia e festeggiato molto. Ma alla fine era solo un set”.

Questi 42 punti eguaglia il record nei tiebreak con il maggior numero di punti nella storia del circuito Challenger e diventa il quarto più lungo nella storia del tennis.